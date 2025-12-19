19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数373、値下がり銘柄数185と、値上がりが優勢だった。



個別ではカルナバイオサイエンス<4572>、パワーエックス<485A>がストップ高。博展<2173>、Ｓ＆Ｊ<5599>、フロンティアインターナショナル<7050>、フィードフォースグループ<7068>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>など6銘柄は年初来高値を更新。グローバルウェイ<3936>、かっこ<4166>、アクアライン<6173>、Ａｉロボティクス<247A>、アライドアーキテクツ<6081>は値上がり率上位に買われた。



一方、デジタルグリッド<350A>、モルフォ<3653>、ロジザード<4391>、ＱＰＳホールディングス<464A>、フィットクルー<469A>など11銘柄が年初来安値を更新。ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、アクリート<4395>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、デコルテ・ホールディングス<7372>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

