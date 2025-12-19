　19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 54731　　 -19.2　　　 41800
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　6896　　 -47.6　　　　6037
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6675　　　39.5　　　 49570
４. <1579> 日経ブル２　　　　5759　　　11.7　　　 449.8
５. <1321> 野村日経平均　　　4896　　 -60.1　　　 51450
６. <1306> 野村東証指数　　　3645　　　-9.3　　　3555.0
７. <1540> 純金信託　　　　　3605　　 -35.9　　　 20560
８. <1360> 日経ベア２　　　　3313　　 -57.8　　　 148.2
９. <1542> 純銀信託　　　　　3188　　 -25.3　　　 30030
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2219　　 -39.8　　　　2400
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1896　　　-0.6　　　 705.1
12. <1398> ＳＭＤリート　　　1311　　　-9.3　　　2060.0
13. <1541> 純プラ信託　　　　1207　　 -46.8　　　　8926
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　1129　　 -13.0　　　177750
15. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1105　　 -49.1　　　　 244
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　 964　　　-3.0　　　 51260
17. <1330> 上場日経平均　　　 711　　 -78.8　　　 51490
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 702　　 -27.8　　　2169.5
19. <1571> 日経インバ　　　　 679　　 314.0　　　　 423
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 651　　 -50.6　　　 64070
21. <314A> ｉＳゴールド　　　 613　　 -15.3　　　 319.2
22. <1489> 日経高配５０　　　 610　　 -49.0　　　　2822
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 601　　 -20.5　　　 61950
24. <1329> ｉＳ日経　　　　　 587　　 -72.5　　　　5156
25. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 586　　1992.9　　　　3734
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　 538　　 -42.5　　　 761.9
27. <1457> ｉＦＴＰベ　　　　 513　　3106.3　　　　2221
28. <2244> ＧＸＵテック　　　 500　　　 8.9　　　　3076
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 446　　 -14.6　　　 580.1
30. <1615> 野村東証銀行　　　 421　　 -71.7　　　 522.4
31. <1328> 野村金連動　　　　 400　　 -42.6　　　 16065
32. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 396　　 -49.6　　　 350.1
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 390　　 -46.1　　　 51480
34. <1674> ＷＴプラチナ　　　 326　　　 6.5　　　 27460
35. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 322　　 -54.3　　　　2869
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 311　　　 6.1　　　　2077
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 299　　 -26.2　　　　1092
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 297　　 -20.4　　　 30300
39. <1545> 野村ナスＨ無　　　 295　　 -27.9　　　 39410
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 283　　 -55.0　　　　2260
41. <2516> 東証グロース　　　 275　　　 6.2　　　 514.4
42. <1543> 純パラ信託　　　　 271　　　 5.0　　　 74000
43. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 269　　 301.5　　　 211.5
44. <1358> 上場日経２倍　　　 268　　 -50.6　　　 79260
45. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 268　　 -23.9　　　　9264
46. <1308> 上場東証指数　　　 221　　 -91.6　　　　3511
47. <200A> 野村日半導　　　　 220　　 -57.1　　　　2234
48. <435A> ｉＦ日本配当　　　 199　　　-2.0　　　　2192
49. <381A> ｉＦ米債３無　　　 191　 19000.0　　　　2197
50. <1356> ＴＰＸベア２　　　 184　　 -16.0　　　 173.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


