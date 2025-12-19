ETF売買代金ランキング＝19日前引け
19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 54731 -19.2 41800
２. <1357> 日経Ｄインバ 6896 -47.6 6037
３. <1458> 楽天Ｗブル 6675 39.5 49570
４. <1579> 日経ブル２ 5759 11.7 449.8
５. <1321> 野村日経平均 4896 -60.1 51450
６. <1306> 野村東証指数 3645 -9.3 3555.0
７. <1540> 純金信託 3605 -35.9 20560
８. <1360> 日経ベア２ 3313 -57.8 148.2
９. <1542> 純銀信託 3188 -25.3 30030
10. <2644> ＧＸ半導日株 2219 -39.8 2400
11. <1568> ＴＰＸブル 1896 -0.6 705.1
12. <1398> ＳＭＤリート 1311 -9.3 2060.0
13. <1541> 純プラ信託 1207 -46.8 8926
14. <2036> 金先物Ｗブル 1129 -13.0 177750
15. <1459> 楽天Ｗベア 1105 -49.1 244
16. <1320> ｉＦ日経年１ 964 -3.0 51260
17. <1330> 上場日経平均 711 -78.8 51490
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 702 -27.8 2169.5
19. <1571> 日経インバ 679 314.0 423
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 651 -50.6 64070
21. <314A> ｉＳゴールド 613 -15.3 319.2
22. <1489> 日経高配５０ 610 -49.0 2822
23. <1326> ＳＰＤＲ 601 -20.5 61950
24. <1329> ｉＳ日経 587 -72.5 5156
25. <2569> 上場ＮＱヘ有 586 1992.9 3734
26. <1655> ｉＳ米国株 538 -42.5 761.9
27. <1457> ｉＦＴＰベ 513 3106.3 2221
28. <2244> ＧＸＵテック 500 8.9 3076
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 446 -14.6 580.1
30. <1615> 野村東証銀行 421 -71.7 522.4
31. <1328> 野村金連動 400 -42.6 16065
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 396 -49.6 350.1
33. <1346> ＭＸ２２５ 390 -46.1 51480
34. <1674> ＷＴプラチナ 326 6.5 27460
35. <1671> ＷＴＩ原油 322 -54.3 2869
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 311 6.1 2077
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 299 -26.2 1092
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 297 -20.4 30300
39. <1545> 野村ナスＨ無 295 -27.9 39410
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 283 -55.0 2260
41. <2516> 東証グロース 275 6.2 514.4
42. <1543> 純パラ信託 271 5.0 74000
43. <408A> ｉＳＢＡＩ 269 301.5 211.5
44. <1358> 上場日経２倍 268 -50.6 79260
45. <1673> ＷＴ銀 268 -23.9 9264
46. <1308> 上場東証指数 221 -91.6 3511
47. <200A> 野村日半導 220 -57.1 2234
48. <435A> ｉＦ日本配当 199 -2.0 2192
49. <381A> ｉＦ米債３無 191 19000.0 2197
50. <1356> ＴＰＸベア２ 184 -16.0 173.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 54731 -19.2 41800
２. <1357> 日経Ｄインバ 6896 -47.6 6037
３. <1458> 楽天Ｗブル 6675 39.5 49570
４. <1579> 日経ブル２ 5759 11.7 449.8
５. <1321> 野村日経平均 4896 -60.1 51450
６. <1306> 野村東証指数 3645 -9.3 3555.0
７. <1540> 純金信託 3605 -35.9 20560
８. <1360> 日経ベア２ 3313 -57.8 148.2
９. <1542> 純銀信託 3188 -25.3 30030
10. <2644> ＧＸ半導日株 2219 -39.8 2400
11. <1568> ＴＰＸブル 1896 -0.6 705.1
12. <1398> ＳＭＤリート 1311 -9.3 2060.0
13. <1541> 純プラ信託 1207 -46.8 8926
14. <2036> 金先物Ｗブル 1129 -13.0 177750
15. <1459> 楽天Ｗベア 1105 -49.1 244
16. <1320> ｉＦ日経年１ 964 -3.0 51260
17. <1330> 上場日経平均 711 -78.8 51490
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 702 -27.8 2169.5
19. <1571> 日経インバ 679 314.0 423
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 651 -50.6 64070
21. <314A> ｉＳゴールド 613 -15.3 319.2
22. <1489> 日経高配５０ 610 -49.0 2822
23. <1326> ＳＰＤＲ 601 -20.5 61950
24. <1329> ｉＳ日経 587 -72.5 5156
25. <2569> 上場ＮＱヘ有 586 1992.9 3734
26. <1655> ｉＳ米国株 538 -42.5 761.9
27. <1457> ｉＦＴＰベ 513 3106.3 2221
28. <2244> ＧＸＵテック 500 8.9 3076
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 446 -14.6 580.1
30. <1615> 野村東証銀行 421 -71.7 522.4
31. <1328> 野村金連動 400 -42.6 16065
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 396 -49.6 350.1
33. <1346> ＭＸ２２５ 390 -46.1 51480
34. <1674> ＷＴプラチナ 326 6.5 27460
35. <1671> ＷＴＩ原油 322 -54.3 2869
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 311 6.1 2077
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 299 -26.2 1092
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 297 -20.4 30300
39. <1545> 野村ナスＨ無 295 -27.9 39410
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 283 -55.0 2260
41. <2516> 東証グロース 275 6.2 514.4
42. <1543> 純パラ信託 271 5.0 74000
43. <408A> ｉＳＢＡＩ 269 301.5 211.5
44. <1358> 上場日経２倍 268 -50.6 79260
45. <1673> ＷＴ銀 268 -23.9 9264
46. <1308> 上場東証指数 221 -91.6 3511
47. <200A> 野村日半導 220 -57.1 2234
48. <435A> ｉＦ日本配当 199 -2.0 2192
49. <381A> ｉＦ米債３無 191 19000.0 2197
50. <1356> ＴＰＸベア２ 184 -16.0 173.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース