来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表にタリク・スクーバル（タイガース）とローガン・ウェブ（ジャイアンツ）、メイソン・ミラー（パドレス）、デビッド・ベドナー（ヤンキース）の4投手が出場することが明らかになった。

これで、米国代表の先発ローテーション投手はポール・スキーンズ（パイレーツ）にスクーバルとウェブが加わり、マシュー・ボイド（カブス）、ジョー・ライアン（ツインズ）も控える超豪華な布陣に。クレイ・ホームズ（メッツ）を始めとするブルペン陣にべドナーとミラーが参戦して、一気に厚みを増した。投打で世界最強クラスのメンバーが顔を揃えたと言える。

■野手陣に引けをとらない豪華布陣

世界最強クラスの米国メンバー

18日（日本時間19日）、スクーバルらのWBC参戦が発表された米国代表。ここまで、野手陣はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）にカル・ローリー捕手（マリナーズ）、ボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）ら錚々たるメンバーが招集されたが、課題だった投手陣にも次々と有力選手が参加を表明した。

米メディア『ファウル・テリトリー』は、来季FAを迎える最強左腕スクーバルの参戦に驚きを持って報道。「必要なピースは揃ったので、あとは起用法だ。準決勝でスキーンズ、決勝でスクーバルを投げさせるのか。それとも、とにかく勝ち上がるために最初の2試合で使うのか。『どのようにベストチームを組むか』という段階に入った」と伝え、準備が整ったことを強調。「打線はこれまでも豪華だったが、ここに投手が加わったことで、日本と再戦できるレベルに一気に引き上げられたと思う」と報じ、2017年の第4回大会以来となる王者奪還に強い期待を込めた。

今大会の準決勝と決勝は、前回大会と同じマーリンズの本拠地「ローンデポパーク」で開催される。再び、日米頂上決戦は実現するか。