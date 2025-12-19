きょう19日に開幕するフィギュアスケート全日本選手権（東京・代々木第一体育館）の女子シングルで、5連覇を狙う坂本花織（シスメックス）の“直筆の手紙”が21日までの期間限定で公開され、話題になっている。直筆手紙全文は以下の通り

【坂本の直筆手紙全文】（原文ママ）

いつも応援してくださる皆さまへ

泣いたり、笑ったり、転んだり、また立ち上がったり。振り返れば、それが私のスケート人生です。

温かく見守ってくれる存在があったからこそ、ひとりでは見ることのできない景色も見れました。

たどり着けない場所に行くことができました。リンクに響く拍手も、聞こえてくる応援の言葉もそのすべてが、いつも私の背中を押してくれています。支えてくれたすべての人に、心からありがとうと伝えたいです。

4歳のころからはじめたスケートも、節目のシーズンを迎えました。

これまで積み重ねてきた毎日を出すことが、私らしい集大成。完璧よりも、自分が納得できる演技を目指そうと思います。きっと、その先に結果も着いてくるはず！

どうか、見届けてください。思い出は、終わったあとに一緒に振り返りましょう。それじゃ、いつも通りいってきます。

坂本花織