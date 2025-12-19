益若つばさ、40代迎え“人生かけた”新たな挑戦 メンズラインもプロデュース「男性も女性も関係ない」
モデルでタレントの益若つばさ（40）が19日、都内で自身がプロデュースする新ライフスタイルブランド「MEND（メンド）」の記者発表会を開催した。
【全身ショット】かっこよ⋯！プロデュースした商品をまとって登場した益若つばさ
約2年の準備期間を経て、15日にローンチした同ブランド。これまで『DOLLY WINK』『CandyDoll』『Bambiシリーズ』など数々のヒットコスメをプロデュースし、累計経済効果1000億円規模を生み出してきた益若が、「人生をかけた本気の挑戦」として立ち上げた。
第1弾としてアパレル雑貨、第2弾はスキンケア、その後もライフスタイルブランドとして複数商品をリリースしていく予定。
益若は、自身がプロデュースした商品をまとって登場。「MEND」は”修復する””回復する”という意味だといい「ここをプラットフォームとして、みなさんの心も体も回復できたり、修復できたりするブランドになったらいいなと思ってつけました」と思いを語る。
そして、これまでほとんど女性に向けたものをプロデュースしていた益若だが、今回はメンズラインにも挑戦。「今年で40歳になって。40代を迎えるにあたって、きれいになりたいとか、かっこよくいたいっていう気持ちは男性も女性も関係ないなと、より感じていて。今回メンズもやりたいなと思いました」と明かした。
最後には「女性だけではなく男性も楽しめるアイテムがたくさんあるので、会話が増えているように思います。『MEND』を通して、コミュニケーションをとっていただければと思います。たくさん着てほしいです！」とアピールした。
