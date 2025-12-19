フリーアナウンサーの神田愛花（45）が19日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。夫のバナナマン日村勇紀との毎朝の食卓が変化したことを語った。

農林水産省が16日発表した鶏卵の価格動向調査によると、8〜10日の全国平均小売価格は1パック10個入り（サイズ混合）は308円で、2003年の調査開始以降の最高値となった。平年に比べ27％の高値となった。

MC谷原章介から「神田さん、卵の値上げ実感していますか」と問われて「わが家、毎朝、目玉焼きを夫と1人1個ずつ食べるんです。目玉焼き、って味がよく分かるじゃないですか、卵の…これまではブランドの卵を奮発して買っていたんですけど、今、高いので同じラベルでも白と茶色ので、白い方が数十円安かったりするので、そっち選んだり、母が時間があって特売に行ってくれたりするので、それを譲ってもらったりして、なんとか1個ずつ消費できる環境に整えています」と語った。

谷原から「日村さん、って1個で満足できるんですか？」と問われて「本人はできないと思うんですけど、私が制限して1個にしてます」と話した。