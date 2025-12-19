【ワシントン＝阿部真司】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は１８日、首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」について「トランプ・ケネディ・センター」への改称が決まったとＳＮＳで明らかにした。

センターの運営を強引に掌握しようとする動きに批判が上がっている。

レビット氏によると、センターの理事会がトランプ大統領の名前を冠した改称を「満場一致」で決めたという。トランプ氏は１８日、記者団に「非常に光栄だ」と語った。

センターはジョン・Ｆ・ケネディ元大統領（在任１９６１〜６３年）を記念して、７１年に開館した半官半民の施設で、国内外から年間２００万人以上が訪れる。

トランプ氏は第２次政権発足後、側近を理事会に送り込み、今年２月に自らが理事長に就任していた。米紙ワシントン・ポストによると、トランプ氏の理事長就任以降、センターで開かれたイベントのチケット売り上げは大幅に落ち込んだ。利用者のボイコットが影響したとみられる。

ケネディ氏の親族は同紙に対し、「トランプ氏はケネディ氏が掲げた平等や多様性の価値観に反しており、名前を並べてはならない」と語ったという。