元女優、美容家の君島十和子さん（59）が19日までに自身のインスタグラムを更新。夫の君島明氏（60）と結婚30周年を迎えたことを明かし、感謝の会での家族ショットなどを披露した。

「結婚30周年と弊社FTCの設立20周年の感謝の会を催しました」と結婚30周年、夫婦で設立した化粧品会社が20周年を迎えたことを明かし、ドレスアップした夫婦のショットをアップ。

「これまで公私共にお世話になっているご縁の深い皆様に、感謝をお伝えさせて頂く為の会です。ですが……娘達から本気のサプライズがあり胸が一杯になってしまいました」と回顧。夫婦と元宝塚歌劇団で女優の長女・君島憂樹（ゆうき）、インフルエンサーとして活動する次女、君島幸季（みゆき）さんの4ショットなども投稿した。

また「そして、大切な娘たちへ伝えたいこと… 多くの方達との繋がりがあってこそ自分達がここにいられるということを深く噛み締めて欲しいと思います。そして、自分らしく生きていって下さい。それだけで充分です」などと記し、「一生の思い出になる時間に感謝しています。また、この会に向けてご協力頂きました全ての方に感謝申し上げます」と締めくくった。

十和子さんの投稿に、フォロワーからは「ご結婚30周年おめでとうございます これからも末永くお幸せにお過ごしください」「おめでとうございます 素晴らしいご夫婦、そしてご家族ですね」「とっても素敵なご夫婦そしてご家族ですね」「十和子さんおめでとうございます 美しく素敵なファミリー 大好きです」といった反響が寄せられている。