トランプ大統領。ホワイトハウス執務室で大統領令に署名する際に発言する様子＝18日/Evan Vucci/AP

（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は18日、マリフアナの分類変更を迅速化する大統領令に署名した。医療目的のマリフアナ使用に関する研究を促進させる一方で、完全な合法化は目指していない。

トランプ大統領は執務室で、「再分類の大統領令によって、マリフアナ関連の医療研究がはるかに容易になり、恩恵や潜在的危険、将来の治療法に関する研究が可能になる」「とてつもなく良い影響が出るだろう」と語った。

大統領令ではパム・ボンディ司法長官に対し、連邦規制緩和の手続きを急ぐよう求めているが、期限は定めなかった。

再分類については大麻業界が集中的なロビー活動を展開しており、トランプ大統領は「今回ほど多くの人に押しかけられたことはなかった」と述べている。

麻薬取締局（DEA）によると、マリフアナは現在、ヘロインやLSD、エクスタシーなどと同じ第1類の医薬品に分類され、医療目的の使用は認められていない。この分類をいずれ、「身体的・心理的依存の危険が中から低程度」とされる第3類に変更する。

米国では既に複数の州でマリフアナが合法化されているが、今回の大統領令によって連邦レベルで合法化されるわけではない。嗜好用マリファナへの影響はなく、刑事司法制度の変更も含まれない。