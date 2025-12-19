俳優で司会の谷原章介（53）が19日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして生出演。牛丼チェーン「吉野家」の卵単品の値段について「倍ですよ」と語った。

番組では、卵1パック10個入りの価格が2年前に306円だった「エッグショック」超えの308円となり、過去最高値を記録したと報じた。卵価格の高騰について元東京農業大教授の信岡誠治氏は「1つ目の要因は配合飼料の価格が高止まりをしている。生産コストの6割を占めているエサ代が高止まりをしている。2つ目は鳥インフルエンザで殺処分していてニワトリの数が減っている」と分析した。

谷原が「卵が上がって、季節の風物詩みたくなってきましたけど、一時期安かったものが上がり、僕の記憶にある限りでは、昔、吉野家って50円だったです。今、倍ですよ」と話した。メイプル超合金カズレーザーは「ああ、トッピングのね」と相づちを打った。

吉野家では単品の生卵は2023年4月から税込み価格107円で販売している。吉野家の生卵が税込み50円だったのは2014年3月末まで。消費税新税率導入（5％→8％）と減量の高騰、円安の影響で14年4月から60円に値上げされ、その後、段階的に値上げされていた。