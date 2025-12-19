WBA世界バンタム級団体内王座統一戦

ボクシングのWBA世界バンタム級団体内王座統一戦12回戦が17日、東京・両国国技館で行われ、同級王者・堤聖也（角海老宝石）が同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）に判定勝ち。一夜明け、都内で会見したことを報告した。一目で分かる異変にネット上の日本人ファンから「心配ですよ…」との声が上がった。

一夜明け会見で堤の顔は大きく腫れ上がっていた。鼻を中心に目元や頬がアザだらけで、痛々しい様子。サングラスをかけられないほど負担がかかり、病院で治療を受けた直後の姿だった。ドネアの強打がもたらしたダメージが如実に表れていた。

堤は自身のXで実際の画像を公開。文面で「一夜明け会見でした！ 朝イチ病院で治療した後に開いてもらいました。鼻に負担がかかるのでサングラスも禁止と痛々しいですが、経験上1週間あれば元に戻りますのでご心配なく」と報告するも、ファンからは心配する声が寄せられた。

「心配ですよ…」

「ほんま令和の激闘王やな」

「つつみん痛々しいけどこれはこれでカッコいい」

「めっちゃ泣けるかっこいい」

「ひぇ、、激闘お疲れ様でした」

「ボクサーってすごいなぁ…しみじみ」

「別人…恐ろしいスポーツ」

堤は4回終盤、ドネアのアッパーをまともに食らいダウン寸前に陥りながら挽回。鼻から出血、大ダメージを受けたはずだったがここから逆転し、6回以降、幾度となく猛攻を仕掛け、12ラウンドをタフに戦い抜いた。戦績は29歳の堤が13勝（8KO）3分、43歳のドネアが43勝（28KO）9敗。



