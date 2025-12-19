12月19日 発表

ソニーグループは12月19日、同社傘下企業がスヌーピーで知られる「ピーナッツ」のPeanuts Holdings LLC（以下Peanuts）の持分約41％を取得する確定契約を結んだことを明かした。

今回の発表は、ソニー・ミュージックエンタテインメント（以下、SMEJ）及びSony Pictures Entertainment Inc.（以下、SPE）が、カナダのWildBrain Ltd.が間接的に保有するPeanutsの持ち分約41％の全て間接的に取得することで、既存持分約39％と合わせて持分80％を保有することとなり、Peanutsがソニーグループの連結子会社になる見込みになるというもの。「本取引の完了は関係当局の承認および許可の取得を含む、諸条件を満たすことが条件」としている。

なお、残りの20％は「ピーナッツ」の原作者チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが引き続き保有することとなるほか、「ピーナッツ」の権利保有および事業運営は、Peanuts Holdings LLC の完全子会社である Peanuts Worldwide LLC（以下、PWW）によって引き続き行なわれる。

この契約が完了すると、SPEとの連携のもとSMEがPWWを含むPeanutsの経営を主導していくこととなる。

□「ソニー・ミュージックエンタテインメント及び Sony Pictures Entertainment によるPeanuts Holdings LLC の持分追加取得に関する確定契約締結のお知らせ」

