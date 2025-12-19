2008年、インドで13歳の少女が自宅で殺害された。さらに不可解なのは、当初「犯人」と疑われた使用人の男までが、翌日、同じ建物内で殺されていたことだ。裕福な歯科医夫婦、ずさんな初動捜査、錯綜する証言。真相はいまだ闇の中──インド最大級の未解決事件、その始まりを追う。世界中のコールドケースを取り上げた文庫『読んで震えろ！ 世界の未解決ミステリー』（鉄人社）から、その全貌を紹介する。（全2回の1回目／後編を読む）

13歳の娘が死亡、両親が逮捕

2008年5月16日、インドのウッタル・プラデーシュ州イノダに住むアルシ・タルワル（当時13歳）が殺害された姿で見つかった。彼女は歯科医院を経営し大学の歯学部でも教鞭を執る父ラジェッシュ（年齢不明）と、同じく歯科医の母ヌーパー（年齢不明）の一人娘で、捜査当局は最終的に両親を犯人として逮捕、起訴することになる。

この日の午前6時過ぎ、数日前に雇われたばかりの新人の使用人がタルワル家のアパートを訪ね呼び鈴を鳴らした。いつもなら、住み込みの先輩使用人であるヘムラッジ（同45歳）が解錠してくれるはずが、ドアを開けたのはヌーパー。彼女はヘムラッジの姿がないことを不思議に思い、彼の携帯に電話をかけるも、つながった途端に切れ、その後は電源が切れたのか不通になってしまう。

新人の使用人が、タルワル夫妻の悲鳴を聞くのはその直後のこと。なんと、娘のアルシが自室のベッドで血を流し死亡していたのだ。

両親は親戚に電話をかけ、新人使用人が隣人やアパートの警備員に連絡。通報を受けた警察が到着した午前6時50分ごろには親族ら約15人が家に集まっており、さらに午前8時ごろにはメディアの人間も複数駆けつけ、家の中は多くの人でごった返す。ほどなく警察は彼らを屋外に追い出すも、現場保存の鉄則は完全に破られていた。

当初「犯人と思われた男」が死体で発見

警察が両親に事情を聞いたところ、今朝からヘムラッジの姿が見えず、彼がアルシに性的暴行をくわえ殺害したに違いないという。ヘムラッジはネパールからの出稼ぎで、故郷に子供2人がいたが、アルシのことを我が子のように溺愛、彼女もヘムラッジのことを「おじさん」と呼び慕っていたそうだ。

しかし、両親が怪しいと睨んだヘムラッジは、翌日、アパートの屋上で遺体となって発見される。検死の結果、彼もアルシも5月16日午前0時〜1時に鈍器のようなもので殴られ、死亡後に刃物で喉を切り裂かれていることが判明。アルシの遺体に性的暴行の痕跡は見つからなかった。

〈地元警察は“証拠の90％”を喪失、殺された娘の両親の「不正行為」も明らかになったが⋯13歳の娘と使用人が殺害「インド最大の未解決事件」の“不気味なその後”〉へ続く

