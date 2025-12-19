京都の新ユニフォームにピクミンが登場

京都サンガF.Cは12月19日、来季着用する新ユニフォームデザインが決定したと発表した。

トップスポンサーである任天堂株式会社の協力により、人気キャラクター「ピクミン」が特別にデザインされた限定の一着となっており、SNS上では「世界中で爆売れ確定！」「可愛すぎ」と反響が沸き起こっている。

今回のユニフォームは、リーグが新たな節目を迎えるにあたり「原点回帰」をコンセプトに制作された。エンブレムに使用されているクラブカラーの「紫」をメインカラーに採用し、色の濃淡によってクラブが歩んできた歴史の積み重なりを表現。サイドパネルには「鳳凰の赤」をアクセントとして配し、未来への力強い飛躍を象徴している。

最大の特徴は、任天堂のキャラクターであるピクミンが随所に施された遊び心あふれるデザイン。この斬新なコラボレーションには、「任天堂様ありがとうございます」「ピクミンいる！」「センスめっちゃいい！」「可愛すぎやろ買う」「世界中で爆売れ確定！」「スポンサー様で遊び心」「任天堂様らしい発想」「うおお！」「なにこれ！」「これはすごい」「遂に任天堂様を巻き込んだよスゲぇ」「数年ぶりの迷彩」など、多くのコメントが寄せられ、まさかのピクミン採用に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）