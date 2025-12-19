ケニア2部と横浜FMのロゴが酷似

ケニア2部の3K FCというクラブのエンブレムが、Jリーグの名門のエンブレムと酷似していることが話題となっている。

3K FCは2003年に創設されたクラブであり、カグモリ、カタンガリ、キブグ、カツニリ、キリアリ、カイルリと頭文字にKの付くエンブ北部の地域を統合しているという。クラブの公式HPでは、「モダンで魅力的かつシンプルなクラブロゴを掲げています」と表記してあるが、このロゴが横浜F・マリノスのエンブレムに酷似しているのだ。

大きな違いと言えば、中央のトリコロールの部分の上部に「3K FC」というチーム名が入っていることと「Yokohama F・Marinos」と記されている下部も「3K.FC」に置き換えられているのみで、それ以外は使用されている色も横浜FMと全く同じになっている。

なお、ユニフォームにもこのロゴは用いられているが、ドイツ・ブンデスリーガのバイエルンの青、白、赤の円に囲まれるような形になっている。SNS上でも大きな話題となっており、「ここまで徹底すると、むしろ感服する」「リーグの価値考えるなら黙認はダメ」「これはヤバい」「なんだこれは」「そっくりだ」「すごいなコレ」「コラ画像じゃないの？」といった反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）