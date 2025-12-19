スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が2得点1アシスト

オランダ1部スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が国内カップ戦のKNVBカップ2回戦のヴィレム?戦（5-1）で2得点1アシストの活躍を披露し、現地メディア「スパルタの主役」と絶賛された。

直近のリーグ戦4試合連続出場と怪我から復帰して調子を取り戻しつつある三戸。現地時間12月18日に行われたこの試合でも左サイドで先発すると、前半21分にペナルティーエリア外からGKが防ぎきれない強烈なミドルシュートを決めて先制点をもたらす。さらに同39分にはドリブルでの仕掛けから2点目をゲット。シュートはDFに当たってコースが変わり、ゴールへ収まった。

終わってみればスパルタは5−1で快勝。自身の2得点に加えて、3点目のアシストも決めた三戸の活躍についてオランダメディア「voetbalzone.」は「三戸がスパルタの主役になり、圧勝でのベスト16進出を導いた」と報じた。

リーグ戦と合わせてこれで今季公式戦8試合で3得点2アシスト。8月から11月まで膝の負傷でおよそ2ヶ月半も戦線を離れていたが、会心のパフォーマンスで完全復調を印象付けた。（FOOTBALL ZONE編集部）