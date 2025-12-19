今日19日から明日20日、九州は最高気温が20℃前後まで上がり、季節外れの暖かさになる見込みです。また、明日20日夜を中心に九州は各地で本降りの雨になるでしょう。この先、年末年始にかけて天気の移り変わりが早くなりそうです。

暖かい南風 明日20日夜は雨脚強まる

今日19日の九州は昼過ぎまで晴れる所が多く、最高気温は鹿児島市20℃、福岡市や熊本市は19℃など、11月中旬並みの暖かさになる見込みです。気圧の谷の接近に伴い、夕方以降は雲が多くなり一時雨が降る所があるでしょう。

明日20日は九州付近を気圧の谷が通過する見込みです。午前中から所々で雨が降り、夜を中心に雷を伴い一時雨脚が強まる所があるでしょう。鹿児島県は局地的に激しく降る見込みです。明日20日も暖かい南よりの風が吹いて、最高気温は20℃前後まで上がり、12月とは思えない暖かさになる見込みです。

早い天気変化

21日(日)は朝まで雨が降る所がありますが、日中は天気が回復してくるでしょう。たた、一時的に弱い寒気が入るため、九州北部は北風が冷たくなる見込みです。22日(月)も晴れますが、九州北部を中心に風の冷たさが続くでしょう。

23日(火)は晴れて暖かくなりますが、24日(水・クリスマスイブ)は次の気圧の谷の通過で雨が降る見込みです。25日(木・クリスマス)は晴れて、再び気温が下がるでしょう。



雨の後は気温が下がりやすくなりますので、寒暖の変化にお気を付けください。

年末年始の天気は

年末年始にかけても、高気圧と気圧の谷が交互に通過し、天気は数日おきに変わるでしょう。今のところ、27日(土)頃、30日(火)頃、来年元日に雨が降りやすくなる見込みです。



年末にかけては、極端に強い寒気の流れ込みはない見込みですが、年明けは寒気が入りやすくなる可能性があります。

こまめに最新の気象情報をご確認ください。