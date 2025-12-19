18日（現地時間）、米国東部ノースカロライナ州の空港でプライベートジェット機が墜落し、元有名カーレーサーの家族を含む搭乗者7人全員が死亡したと、当局が明らかにした。

AP通信によると、「セスナ（Cessna）C550」型のプライベートジェット機は、米国東部時間の午前10時20分ごろ、ノースカロライナ州の大都市シャーロットから北へ約72キロ離れたステーツビル地域空港（Statesville Regional Airport）に着陸しようとした際に墜落した。

この事故で、操縦士を含む搭乗者7人全員が死亡した。現地警察は「現時点で搭乗者名簿を確定的に公表することはできない」としながらも、搭乗者の中には元カーレーサーのグレッグ・ビッフル氏（55）と、その直系家族が含まれていたとみられると明らかにした。

事故機は午前10時7分、ステーツビル空港の滑走路から離陸し、約8キロほど飛行した後、左に急旋回して引き返した。その後、着陸を試みる過程で事故が起きたとみられている。

空港責任者のジョン・ファーガソン氏は、事故は滑走路の端で発生したと伝えた。

現在、空港は閉鎖されており、連邦航空局（FAA）など米国政府当局が事故原因などを調査している。

事故が起きたステーツビル空港は管制塔のない小規模空港で、「フォーチュン500企業」（フォーチュン誌選定の米国内500大企業）や複数のNASCAR（ナスカー、全米自動車競走協会）チーム向けに空港インフラを提供してきた。

事故機は、今回の事故で亡くなったビッフル氏が経営していた会社名義で登録されていた。

ビッフル氏は、 NASCARで50勝以上を挙げ、2000年にはトラック・シリーズ選手権で優勝、2002年にはエクスフィニティ・シリーズのタイトルを獲得した。

NASCARはビッフル氏の訃報に「彼は単なるチャンピオンドライバー以上の存在だった」とし、「レースに対する彼の情熱、誠実さ、そしてファンやライバルに対する献身は、このスポーツに消すことのできない影響を残した」と語り、哀悼の意を表した。