景気の減速で危機に追い込まれているドナルド・トランプ米国大統領は17日（現地時間）、「誰も想像できなかった成果を成し遂げた」と宣言した。

トランプ大統領はこの日、全米に生中継された国民向け演説の多くの時間を、前任者であるジョー・バイデン前大統領を非難することに割いた。あわせて、来年春に大規模な減税を行い、「史上最大規模の還付」を実施すると約束した。政権の掌握力を左右する来年の中間選挙を目前に控えた時期だ。

◇1年続く「バイデンのせい」…「想像できなかった成果を達成」

トランプ大統領は冒頭から「バイデンのせい」で演説を埋め尽くした。「11カ月前、我々は大混乱を引き継いだ」とし、「インフレは48年来最悪で、国境は開放され、刑務所や精神病院を脱走した2500万人の“軍隊”の侵入を受けていた」と述べた。

さらに「これはすべてバイデン政権が許していたことだ」とし、「内部者、不法滞在者、職業的犯罪者、ロビイスト、収監者、テロリスト、そして何よりも米国を利用してきた外国のためだけに戦う政治家たちが統治していたからだ」と主張した。

トランプ大統領は「しかし、わずか1年で、我々は誰も想像しなかった成果を成し遂げた」とし、「過去7カ月間、たった一人の不法移民も入国させず、血に飢えた外国の麻薬カルテルを撲滅した」と自評した。

CNNは「バイデン氏が退任してから331日が過ぎたが、トランプ氏は相変わらず大統領選挙の時と同じように、経済難の責任を前任者に転嫁している」とし、「しかし来年の選挙は、バイデン氏ではなくトランプ氏に対する審判となるだろう」と指摘した。

◇行き着く先は「移民」…「すべての問題は移民のせい」

トランプ大統領は、現在米国が直面している物価高、雇用不足、福祉費用の増加、住宅費の上昇など、事実上すべての否定的状況の原因は不法移民にあると主張した。

トランプ大統領は「（バイデン政府は）暴力的な重犯罪者を野放しにし、無実の人々を狙わせ、戦争を引き起こし、混乱を招いた」とし、「不法滞在者が米国人の仕事を奪い、救急外来を占拠し、無料の医療と教育を享受するためのすべての費用を、米国の納税者が負担することになった」と語った。

住宅費についても「数百万人の移民に税金で住宅を提供したため、家賃や住宅価格が急騰した」と述べた。特に「ソマリア人が経済を掌握し、米国から数十億ドルを盗んだ」とし、ソマリア系コミュニティがあるミネソタ州を名指しした。

◇自己礼賛…放送局は「資料」放映を拒否

トランプ大統領の演説は、放送局の“ゴールデンタイム”に編成されたことで18分に制限された。そのため、彼は普段とは異なり、原稿に目を落としながら速い口調で演説を続けた。特に自身の経済的成果を誇示する場面では、具体的な数字を強調して読み上げた。

トランプ大統領は「バイデン時代に自動車は22％、ガソリンは30〜50％、ホテル料金は37％、航空券は31％急騰した」とし、「しかし感謝祭の七面鳥価格は33％下落し、卵の価格は3月以降82％下がり、他のすべての物価も急速に下落している」と述べた。

続けて「工場労働者の賃金は（以前より）1300ドル（約20万2300円）、建設労働者は1800ドル、鉱山労働者は3300ドルの賃上げを経験した」とし、「賃金は物価よりはるかに速く上昇している。どれほど大きな変化だろうか」と自問した。

ホワイトハウスはこの日、関連資料を事前に放送局に提供し、該当発言の際に画面に表示するよう要請した。しかし主要メディアは「出所が不明確」として資料の放映を拒否した。保守系のフォックス（FOX）も、出所を「ホワイトハウス」と明記したうえで、一部のみを表示した。

CNNは「トランプ大統領はこの日、『18兆ドルの投資を誘致した』と主張したが、ホワイトハウスの公式サイトでは演説中にもその数値が9兆6000億ドルと表記されていた」とし、「1ガロン当たり2．5ドル未満に下がったと主張した平均ガソリン価格も、依然として3ドル前後」と報じた。