山東省海陽市で開催されたマラソン大会に参加する愛好家ら。（海陽＝新華社配信）

【新華社済南12月19日】中国の公園や広場などでは、若者がフライングディスクを楽しむ姿がしばしば見られる。フライングディスクは有酸素運動として脂肪燃焼効果があるだけでなく、娯楽性と社交性も兼ね備えたスポーツ競技で、中国では2021年にインターネットを通じて人気に火が付き、以来、プレーヤーの数が急増した。

今や「健康」「軽生活（シンプルでリラックスした生活）」の概念は、中国の若者の日常生活に溶け込んでいる。

マラソン愛好家の畢自強（ひつ・じきょう）さんは、以前、体重が100キロ近くあり、脂肪肝などの慢性疾患も抱えていたため、減量目的でランニングを始めた。「自分でも驚いたが、体重が何キロも減って脂肪肝もなくなり、それ以来ランニングが好きになった。毎日10キロのランニングを続け、国内各地のマラソン大会にも何度も参加している」と話す。

マラソンに比べると、サイクリングはさらに一般に普及している。都市の自転車道、田舎の小道、山間の道路では、プロ仕様の装備を身に着け、道中の美しい景色を眺めながら自転車をこぐサイクリストの姿を見かけることが多い。

山東省のスポーツメーカー泰山体育産業集団の作業場で自転車を組み立てる従業員。（済南＝新華社記者／邵琨）

サイクリングは社交の新たな手段となっている。中国の交流サイト（SNS）では、多くの投稿者が自身のサイクリングルートや経験を共有している。週末が近づくと、若者がSNSアプリ「小紅書（RED）」などでサイクリングや登山仲間を募集する投稿も多い。

サイクリング愛好家の劉洪（りゅう・こう）さんは「イヤホンをつけて数時間走ると、普段の仕事の疲れがすっかりなくなる。心も体もリラックスでき、体力もつく」と語る。

中国自転車運動協会のデータによると、国内のサイクリング愛好家は1800万人を超え、1億人以上が日常的にサイクリングをしており、その数は急速に増加している。

運動ブームは「スポーツ経済」に直接火をつけた。スポーツイベント、アウトドアスポーツ、運動とフィットネス、スポーツ融合などの分野を中心に、国内各地でスポーツ消費の革新的な事例が生まれている。（記者/邵琨）