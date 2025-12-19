ほっともっと、年間弁当ランキング発表 定番1位は不動の「のり弁」【トップ5掲載】
プレナスは19日、持ち帰り弁当「ほっともっと」2025年年間販売数ランキングを発表した。
【画像】おいしそう！「ほっともっと」年間弁当ランキング
定番弁当ランキングの1位は『のり弁当』、2位『から揚弁当』、3位『チキン南蛮弁当』、4位『肉野菜炒め弁当』、5位『ドラえもんランチ』。
『のり弁当』は「ほっともっと」の不動の人気ナンバーワンメニュー。ごはんの上におかか昆布とのりをのせ、衣はサクサク、身はホクホクの白身魚のフライと食べ応えたっぷりのちくわ天を盛り付けた。
期間限定弁当ランキングの1位は『海鮮天丼』、2位『アジフライのりタル弁当』、3位『焼肉ビビンバ』、4位『牛すき焼き弁当』、5位『ビーフカットステーキ重』で、海鮮天丼が昨年に続き、期間限定弁当ランキング1位となった。
