きょう19日に開幕するフィギュアスケート全日本選手権（東京・代々木第一体育館）の女子シングルで、5連覇を狙う坂本花織（シスメックス）の“直筆の手紙”が21日までの期間限定で公開され、話題になっている。

ミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねた今大会は、今季限りでの引退を表明している坂本にとって国内での最後の試合。“直筆の手紙”は、会場近くの表参道駅に掲出されており、「温かく見守ってくれる存在があったからこそ、ひとりでは見ることのできない景色も見れました。たどりつけない場所に行くことができました」と感謝。

「リンクに響く拍手も、聞こえてくる応援の言葉もそのすべてが、いつも私の背中を押してくれています。支えてくれたすべての人に、心からありがとうと伝えたいです」などとつづられている。

インターネット上には、この手紙を見たファンの「これは泣ける」「心温まる素敵なお手紙をありがとうございます」「とても感動しました」「会場に向かう前に行ってみます」「最後のシーズン、楽しんで、坂本選手らしくパワフルな底力を見せて欲しい」などの声が寄せられている。