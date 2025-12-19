〈「夫に『バカ』って言われ続けているんです」いつしか娘からも“バカ呼ばわり”されるように…家族のモラハラに悩む『40代既婚女性』の悲哀〉から続く

「結婚してからずっと、夫に『バカ』って言われ続けているんです」

46歳の和子さんは、高学歴、会社経営者の夫、則之さん（48）からのモラハラに耐え続ける日々を送っている。テレビを見て何か言えば「お前は本当に頭が悪いな」、料理を作れば「よくこんなまずいもの作れるな。お前がバカだからだ」と夫に言われ、しまいには娘からも「お母さん、バカだからね」と言われるように。

そんな日常を変えようと、和子さんは夫ともに夫婦でカウンセリングを受けることを決意。そこで夫が発した言葉とは――。

年間に20万件弱も発生している「離婚」。夫婦の衝突や、それぞれの抱える葛藤の行きつく果てといえるが、その前段階でお互いのことを理解し合えれば「壊れかけた夫婦」は再生できる。長年、多くの夫婦と向き合ってきたカウンセラー・山脇由貴子氏による新著『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』から、一部抜粋してお届けする。



「特に問題はない」「娘も素直に育っていると思います」

則之さんにカウンセリングの目的について、どう理解されているかを尋ねました。

「妻から、『夫婦関係を良くしたい』『夫婦で過ごす時間を大切にしたい』と言われて、それはそうだな、と。娘も中学受験を終え、順調に行けば大学まで受験もないですし、夫婦で過ごす時間を充実させるのも良いだろう、と」

私はさらに則之さんに尋ねました。

「今現在、夫婦関係はうまく行っていると思いますか？」

「そうですね……」

則之さんは少し考え、続けました。

「特に問題はないと思います。喧嘩もないですしね。娘も素直に育っていると思います」

和子さんは横でうつむいています。自分の発言が和子さんを傷つけているとは思っていない、という事です。ただ、こういった問題は遠回しに伝えるのではなく、はっきり伝えた方がいいと私は考えています。遠回しに伝える事で誤解が生じたり、気持ちを理解してもらえなくなるからです。

「則之さんが問題を感じていないのは良い事だと思うのですが、和子さんは悩んでいる事があって、カウンセリングにおいでになりました」

私がそう言うと、則之さんの表情に疑問が浮かびました。

「妻が悩んでいる？」

「はい。それを則之さんに直接伝えるのが難しいようでしたので、おいで頂いたんです」

則之さんの顔に今度は警戒の色が浮かびました。

夫は「妻は本当にバカなので、仕方ない」と……

カウンセリングに来る夫の中には、自分が責められるのではないかと警戒心を抱く人がいるのは事実です。則之さんの場合は、和子さんが悩んでいる事にも気づいていなかったのですから、警戒は当然とも言えます。

「和子さんは、則之さんに不満がある訳ではなく、むしろ結婚してくれた事に感謝しています。ただ、娘さんの前で『バカ』と言われる事に傷ついてしまうそうなんです。最近は、娘さんからも『バカ』と言われるそうで……」

「ああ」則之さんの表情が少し緩みました。

「でも、妻は本当にバカなので、仕方ないでしょう。私が言わなくても、娘も気づいているし」

想像していた通りの答えでした。夫が繰り返し「本当にバカなんだから仕方ないだろう」と言っていたと和子さんから聞いて、その言葉は本心で罪悪感もないのだろうと感じていたからです。

「自分の子どもから『バカ』と言われたら、大半の母親は腹を立てるし、𠮟るでしょう。でも、和子さんにはそれが出来なくて、毎回傷ついてしまっています。私としては、その原因をしっかり分析して、則之さんにお伝えしたいと思っています」

今後の夫婦関係改善の為に、互いの性格の違いを理解して欲しいと説明し、則之さんの心理テストにも同意してもらいました。

幼少期から「バカ扱い」され続けてきた和子さん

和子さんは地方出身で、両親は「女には教育は必要ない」という考え方。小学生の頃から家事の手伝いをさせられ、その為に勉強する時間はなく、結果、成績はいつも良くなかったそうです。

そのため「バカだ」と言われ続け、兄ばかり大事にされ、親からは愛されていないと感じながら育ちました。高校卒業後は東京の短大に進学。学費以外は仕送りなしの生活でした。お金もなく、遊ぶ時間も全くないものの勉強だけは真面目にやっていたので、中堅の商社に就職出来たそうです。

夫のカウンセリングから分かったこととは？

夫とは上司の紹介で出会い、プロポーズされた時は「夢のようだった」と言います。心理テスト結果からは、極端に低い自己評価、親から受けた言葉によるトラウマが残っており、傷つきが多過ぎて、被害に遭っている事への鈍感さも認められました。強い愛情欲求を抱えていて、夫にそれを求めているのですが、現状では夫からのダメージが親からの言動と重なっている状態です。

則之さんは、やはり地方出身、比較的裕福な家庭で育っており、小学校から成績優秀。親にとっては自慢の息子、教師からも一目置かれる優秀さで、地域でも「頭のいい子」という扱いだったそうです。妹は成績が悪く、則之さんだけが大切にされたとの事でした。心理テスト結果は和子さんと逆で、自己評価が非常に高く、愛情欲求にも問題なし。ただ、自己評価が高いゆえに物事や人を思い通りに動かそうとする傾向が認められました。

和子さんに対する愛情がない訳ではなく、家族を大切にしたい思いはあるようです。けれど、人の気持ちには鈍感で、家族を大切にする方法が学べていない傾向がありました。

こうして夫は改心した

則之さんには、和子さんのトラウマについて理解してもらうと同時に、「バカ」「頭が悪い」という発言はモラハラになる事、また、子どもが親をバカにして育つと、将来的に子どもの自己評価が下がってしまったり、家庭内暴力などに発展するリスクがある事も説明しました。その上で、まずは「バカ」「頭が悪い」と言うのをやめてもらうよう、お伝えしました。

「妻が私の言葉にそんなに傷ついているなんて知らなくて。それに妻の育ちの話も聞いた事がありませんでした。子ども時代、辛い思いをしていたんですね。私がその傷を深めるような事をしていたとしたら、それは素直に妻に申し訳ないと思います。それに、言われてみれば、娘が母親の事を『バカ』と言うのは、良くない事ですよね」

則之さんは「当たり前の事に気づいていなかったな」とつぶやきました。そしてさらに、「結婚当初から妻が私に『私と結婚してくれて本当にありがとう』とよく言っていたので、傲慢になっていたんだと思います」と続けました。

「和子さんの傷を癒してあげられるのは則之さんだけなんです。幸せにしてあげられるのも。それに、娘さんはお母さんの事大好きですよね？」

則之さんは頷きます。

「両親の事を好きでいられるって、子どもが幸せを感じる為に重要な事です。家族の幸せは則之さんにかかっている、という事です」

この言葉は則之さんに響いたようでした。

