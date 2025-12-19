12月18日、モーニング娘。’25の野中美希がInstagramを更新した。

【写真】専用器具でトレーニングに励む様子なども公開

野中は、自身のInstagramアカウントにて、「2026年も自分磨き楽しみます」というコメントに、「#筋トレ」などのハッシュタグを添え、セパレートタイプのトレーニングウェアを着用し、ダンベルと思われるものを持って笑顔を見せる写真や、専用器具でトレーニングに励む様子を公開。引き締まった美しいボディを披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「スタイル憧れる」「背中からヒップライン綺麗」「努力を怠らない姿、尊敬してます」「かっこよくて美しい」などの反響が寄せられていた。

2014年にモーニング娘。の12期メンバーとして加入し、今年7月にはグループのリーダーに就任した野中。今後はグループとして、12月30日・31日開催の『Hello! Project Year-End Party 2025 〜GOOD BYE ＆ HELLO ! 〜』ACT1・ACT4に出演予定だ。

