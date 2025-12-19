ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¡¡ËÌ³¤Æ»»º¤Î·Ã¤ß¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÉËÌÏÂ²Û»Ò¡É¡¢½¨°ï¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËËË¤¬´Ë¤ó¤À
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÎÁÏºîÏÂ²Û»ÒÅ¹¡ØSISIRI¡Ù¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Îµ¨Àá¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÁÏºîÏÂ²Û»Ò¤ò¤´Ë«Èþ¤Ë
·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤é¤Î¤ó¤Ó¤êÊâ¤¤¤ÆÌó15Ê¬¡£ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤À¤±Çò¤¤ÃÈÎü¤Î¤«¤«¤ë¸ÅÌ±²È¤¬¡¢¡ØSISIRI¡Ù¡£ÅÔ¿´¤Î·öÓä¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Áë¤Î³°¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤ÊÃæÄí¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÈËÌÏÂ²Û»Ò¡Ê¤Û¤¯¤ï¤¬¤·¡Ë¡É¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢ÂÓ¹¤ÇÍµ¡ºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¤¨¤ê¤â¾®Æ¦¤ä¾¾Á°¾®Åç»º¤ÎÅ·Áð¤Ê¤É¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤éÆÏ¤¯ÁÇºà¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÌß²Û»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¾¯¿ôÀº±Ô¡£¡Ö°ìÂ·¤¨¡×¤Ê¤é¡¢Å¹¤Î¿¿¿ñ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
SISIRI¤ÎËÌÏÂ²Û»Ò¡¦°ìÂ·¤¨¡Ê¤ª¤Ï¤®¡¢µ¨Àá¤Î¤ª¤â¤Á¡¢Àã¤â¤Á¡¢Çò¶Ìñ²Ìª¡Ë3146±ß¡¢ÀùÃã¡Ê²¹¡Ë¡ÖÀÅ7132¡×
¡ØSISIRI¡Ù¡Ê¼êÁ°¡ËSISIRI¤ÎËÌÏÂ²Û»Ò¡¦°ìÂ·¤¨¡Êº¸¤«¤é¡§¤ª¤Ï¤®¡¢µ¨Àá¤Î¤ª¤â¤Á¡¢Àã¤â¤Á¡¢Çò¶Ìñ²Ìª¡Ë¡¡3146±ß¡¢¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¡ËÀùÃã¡Ê²¹¡Ë¡ÖÀÅ7132¡×¡¡¤ªÌß3¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢Å·Áð´¨Å·¤Ë¹õÀéÀÐÆ¦¤Î±öÌ£¤òÍø¤«¤»¤¿ñ²Ìª¤âÉÕ¤¯¡£ÀùÃã¤äÏÂ¹ÈÃã¤Ê¤É°û¤ßÊª¤â¥»¥Ã¥È
¤Õ¤ï¤Ã¤È¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¡ÖÀã¤â¤Á¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë¿æ¤¤¤¿¤¨¤ê¤â¾®Æ¦¤ÎÎ³ñ²¤È¤È¤â¤ËÀ¾¶½Éô¡Ê¤ª¤³¤Ã¤Ú¡ËÂ¼¤Î¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥ß¥ë¥¯¤Çºî¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡Öµ¨Àá¤Î¤ª¤â¤Á¡×¤ÎÆ»ÌÀ»û¤Ë¤ÏÌÚ¤Î¼Â¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢Çòñ²¤ÈÍî²ÖÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¿·¤·¤¤´¶À¤¬¿ï½ê¤Ë¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Æ»»º¤ÎÌßÊÆ¤È¾®Æ¦¤Î¹á¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤ª¤Ï¤®¡×¤â¤Þ¤¿½¨°ï¡£¤É¤ì¤âÂÎ¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤à¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢ËË¤â¿´¤â´Ë¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ú¤ª¤ß¤ä¤²¤â¡ª¡Û¤É¤é¾Æ¤¡¦Àã¤â¤Á¤Ê¤É
¡ØSISIRI¡Ù¤É¤é¾Æ¤¡¦Àã¤â¤Á¤Ê¤É¡¡Æ»»º¤ÎÊÆÊ´¤ÈÌßÊ´¤òÍÑ¤¤¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢±ö¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡õÎ³ñ²¤ò¶´¤ó¤À¤É¤é¾Æ¤¡£¡Ö¤É¤é¾Æ¡¡Çò¡×345±ß¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¡Ö¤É¤é¾Æ¤¡¡¹õ¡×378±ß
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖÀã¤â¤Á4¸ÄÆþ¡×¡Ê1555±ß¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Æ»»º¤ÎÊÆÊ´¤ÈÌßÊ´¤òÍÑ¤¤¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢±ö¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡õÎ³ñ²¤ò¶´¤ó¤À¤É¤é¾Æ¤¡£¡Ö¤É¤é¾ÆÇò¡×345±ß¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¡Ö¤É¤é¾Æ¤¹õ¡×378±ß¡£HP¤ÇÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤êÍ½Ìó¤äÁ´¹ñÈ¯Á÷¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡ØSISIRI¡Ù¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î²È¶ñ¤âËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Îºî²È¤ËÆÃÃí¤·¤¿
·ÃÈæ¼÷¡ØSISIRI¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡ØSISIRI¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷3-38-25¡¦1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï¤Ê¤·
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡ÏÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Î¤ß10»þ¡Á17»þ
¡ÎµÙÆü¡Ï¾åµ°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ
¡Î¸òÄÌ¡ÏJR»³¼êÀþ¤Û¤«·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤éÅÌÊâ13Ê¬
