カジュアルにもスーツにも。冬の足元をスマートに仕上げる【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!

ザノースフェイスのブーツは、定番のヌプシブーティをシャープに洗練させた防水仕様のモデル。

アッパーには耐久性とハリ感に優れた「CORDURA」素材を採用し、保温材には「THERMOLITE ECOMADE」を使用することで、秋冬シーズンの冷気や濡れから足元をしっかり守る。

アウトソールには「Vibram XS-TREK」を搭載し、高いグリップ力で雪道や濡れた路面でも安定した歩行をサポート。かかとにはバックジップを備え、スムーズな着脱を可能にしている。

カジュアルからスーツスタイルまで幅広いボトムスに合わせやすく、冬の日常からスノーフィールドでのアクティブシーンまで活躍する機能的なユニセックスモデル。