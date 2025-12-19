「メッシ対ヤマル」スペインvs.アルゼンチン、夢のカードが実現！ 欧州王者と南米覇者によるフィナリッシマ開催決定に反響「バルサの新旧エース対決」
UEFA（欧州サッカー連盟）は12月18日、欧州王者と南米覇者が相まみえるフィナリッシマ2026の開催が決定したと発表した。
UEFAとCONMEBOL（南米サッカー連盟）により創設された本大会は、今回で２度目の開催。１回目は、EURO2020を制したイタリア代表とコパ・アメリカ2021優勝国のアルゼンチン代表が対戦し、後者が３−０で勝利した。
迎える第２回は、EURO2024で優勝したスペイン代表とコパ・アメリカ連覇のアルゼンチン代表が激突。かつてバルセロナで背番号10を背負ったリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）と、現在その番号を託されているラミネ・ヤマルの初対決が期待される一戦は３月27日、2022年カタール・ワールドカップ決勝の舞台でもあるルサイル・スタジアムで行なわれる。
ビッグマッチの実現に、SNSでは「メッシ対ヤマル」「バルサの新旧エース対決」「夢みたいな戦いだな」「まじで楽しみすぎる」「最高の対戦カード」「あつすぎる」などの声があがった。
早くも盛り上がりを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
UEFAとCONMEBOL（南米サッカー連盟）により創設された本大会は、今回で２度目の開催。１回目は、EURO2020を制したイタリア代表とコパ・アメリカ2021優勝国のアルゼンチン代表が対戦し、後者が３−０で勝利した。
迎える第２回は、EURO2024で優勝したスペイン代表とコパ・アメリカ連覇のアルゼンチン代表が激突。かつてバルセロナで背番号10を背負ったリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）と、現在その番号を託されているラミネ・ヤマルの初対決が期待される一戦は３月27日、2022年カタール・ワールドカップ決勝の舞台でもあるルサイル・スタジアムで行なわれる。
ビッグマッチの実現に、SNSでは「メッシ対ヤマル」「バルサの新旧エース対決」「夢みたいな戦いだな」「まじで楽しみすぎる」「最高の対戦カード」「あつすぎる」などの声があがった。
早くも盛り上がりを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】