「やばいちょっと泣いた」フジモン、娘との手つなぎショット公開「これは嬉しい」「複雑な親心ですよね」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは12月18日、自身のInstagramを更新。娘と手をつないだ姿を披露しました。
【写真】藤本敏史＆娘のかわいい姿
コメントでは、「嬉しいよねぇ いい子だぁ」「フジモンみたいなパパだったらずっと良い親子関係でおれそう」「素敵すぎる。。」「やばいちょっと泣いた」「素敵な親子」「可愛すぎますー 親子は永遠ですよ」「複雑な親心ですよね 成長は嬉しいけど寂しいこともいっぱいですね」「これは嬉しいな」などの声が上がりました。
「素敵な親子」藤本さんは「まだ手繋いでくれた」とつづり、写真を1枚載せています。黒いトップスを着た娘と思われる手と、自身の手をつないだ姿です。親子の絆が感じられます。続けて「いつまで繋いでくれんねやろ」とも。
