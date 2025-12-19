お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは12月18日、自身のInstagramを更新。娘とのほほ笑ましい姿を披露しました。（サムネイル画像出典：藤本敏史さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは12月18日、自身のInstagramを更新。娘と手をつないだ姿を披露しました。

【写真】藤本敏史＆娘のかわいい姿

「素敵な親子」

藤本さんは「まだ手繋いでくれた」とつづり、写真を1枚載せています。黒いトップスを着た娘と思われる手と、自身の手をつないだ姿です。親子の絆が感じられます。続けて「いつまで繋いでくれんねやろ」とも。

コメントでは、「嬉しいよねぇ　いい子だぁ」「フジモンみたいなパパだったらずっと良い親子関係でおれそう」「素敵すぎる。。」「やばいちょっと泣いた」「素敵な親子」「可愛すぎますー　親子は永遠ですよ」「複雑な親心ですよね　成長は嬉しいけど寂しいこともいっぱいですね」「これは嬉しいな」などの声が上がりました。

娘と東京ディズニーリゾートへ！

7月3日の投稿でも娘と東京ディズニーリゾートで手をつないだツーショットを公開していた藤本さん。「次女推しのMrs.GREEN APPLEとベイマックスがコラボっていう事でイベント初日にインパ！」だったようです。藤本さんと娘のかわいらしい姿が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)