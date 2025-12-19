長期休みに行きたい「愛媛県の穴場秘境」ランキング！ 2位「滑床渓谷」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末年始の長期休みは、人混みを避けてゆったりと過ごしたいもの。喧騒（けんそう）から離れた場所で、静かに自分だけの特別な時間を見つけられる秘境が注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「長期休みに行きたい穴場秘境」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたい「愛媛県の穴場秘境」を紹介します！
2位：滑床渓谷／43票2位は「滑床渓谷（なめとこけいこく）」でした。四万十川の支流・目黒川上流に広がる滑床渓谷は、なだらかな岩肌を滑るように流れる水流が美しいことで知られています。夏には川遊びやキャニオニングが楽しめ、秋には紅葉が渓谷を彩ります。
1位：面河渓／61票1位は「面河渓（おもごけい）」でした。石鎚山系に抱かれた面河渓は、透き通ったエメラルドグリーンの清流と奇岩が織りなす絶愛媛屈指の絶景スポットです。トレッキングや森林浴を楽しむには絶好の場所で、訪れる人々を癒してくれます。
