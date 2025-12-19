「すっかり母の顔」美人アナ、娘とのお宮参りショット公開「スクスク成長されてますね」「可愛いママ」
セント・フォース所属のフリーアナウンサー・米澤かおりさんは12月18日、自身のInstagramを更新。娘とのお宮参りショットを披露しました。
【写真】米澤かおり＆子どものツーショット
「その間ずっと抱っこだったので私の腕は大変なことになりましたが 娘はすやすや寝続けていました」と混雑の中での娘の様子を明かし、最後は「健やかに大きくなあれ」と娘の成長を優しく祈りました。
ファンからは、「かおりんも娘さんも、お健やかに」「スクスク成長されてますね」「天使のお披露目だね！」「可愛いママ」「とっても素敵です」「おめでとうございます」「素敵な笑顔」「すっかり母の顔になってます」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
「とっても素敵です」米澤さんは「冬晴れの空の下、お宮参りへ 近くの写真館で産着をお借りし 水天宮へ向かいましたが、この日は戌の日ということもあり大混雑」とつづり、1枚の写真を投稿。お宮参りで産着を掛けた娘を抱っこする姿です。
10月に出産を報告10月23日には「家族が増えました」と、出産を報告していた米澤さん。ファンからは、「おめでとうございます」「頑張ったねえええ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
