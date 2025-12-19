“傑物”井上尚弥にどう挑む？　母国内でも吹く「完敗予測」を秀才ピカソは意に介さず「メキシコの人々にも僕を信頼してほしい」

井上との“サウジ決戦”に挑むピカソ(C)Getty Images

2025年を締めくくる大一番が間近に迫っている。

来る12月27日（現地時間）にサウジアラビアのリヤドで開催されるボクシング興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」で、世界4団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）が、WBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）を迎える防衛戦だ。

【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック

プロキャリア31戦無敗（27KO）といまだ敗北を知らぬ井上は、今戦で年内4試合目とハードスケジュールをこなすわけだが、「やる事は抜かりなくやった」と自信は微塵も揺るがず。すでに“KO宣言”も飛び出している。13日に実施された公開練習では筋骨隆々の肉体を披露しただけでなく、鋭く、重いパンチを見せつけ、相当なコンディションの良さが伺えた。

対するピカソも準備は万端だ。百戦錬磨の傑物と対峙するにあたっては、「『卵を入れて、あとは適当に混ぜれば、ナオヤに勝てる』みたいなレシピはない」と公言。真っ向勝負ではなく、綿密な戦略を講じる意志を明らかにしている。

もっとも、周囲の逆風は強い。メキシコ国内でも「（ピカソが）イノウエのような“怪物”を相手にしてできることは何もない」（名物トレーナーのナチョ・ベリスタイン氏談）と、下馬評は井上の“圧勝”に傾いている。