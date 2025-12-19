交渉期限が迫る村上宗隆に“短期契約”の可能性が浮上「シュワバーになるかもしれない」「とてつもなく大きな可能性」米報道

メジャー移籍を目指す村上に短期契約の可能性が浮上した(C)Getty Images

ヤクルトからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指している村上宗隆について、短期契約の可能性があることを、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』に出演したケン・ローゼンタール記者が伝えている。

【動画】フルスイングせず打球はスタンドイン！村上宗隆が逆方向へ驚愕の一発

同記者は、村上が守備面への不安や三振が多いことが懸念されるとした上で、「信じられないほどのパワーがあり、それはチームが切望するパワーだ。だから、彼と契約するということは、彼が次のカイル・シュワバーになるかもしれないと賭けていることになる」と説明している。

加えて、村上自身が必ずしも長期契約を求めていない可能性があり、球団側も短期契約を望んでいる可能性があると指摘している。

通算340本塁打を放ってきたシュワバーも守備面や三振数の多さが懸念され、2020年オフにカブスからノンテンダーFAとなっている。ただ、21年はナショナルズとレッドソックスで113試合に出場して打率.266、32本塁打、71打点の成績を残した。

22年にフィリーズと4年総額7900万ドル（約94億円）で契約し、2年連続で45本塁打以上をマーク。昨季は56本塁打で大谷翔平を上回り、本塁打王に輝いた。今オフにFAとなったが、5年総額1億5000ドル（約235億円）でフィリーズと再契約した。