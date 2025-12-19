NHK「おかあさんといっしょ」の元うたのおにいさんで、歌手の杉田あきひろ（60）が、救急搬送されて緊急入院したことを報告した。

【映像】杉田あきひろ、入院中の様子

2022年8月にがんを患っていることが判明し、その年の10月、「中咽頭がんの放射線治療と化学療法を終えて無事退院いたしました！」と報告していた杉田。

杉田あきひろ、救急搬送されて緊急入院したことを報告

2025年12月18日に更新したInstagramでは、「12月15日深夜未明に病院に救急搬送されて緊急入院となっています。病名はうっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとのことで心臓カテーテル検査のための入院です。12月14日の厚生労働省さん主催の【依存症シンポジウム IN 大阪】のステージで歌った後、普段より激しい動悸が襲ってきて動けなくなり怖くなったのですが。その夜から胸が苦しくなり呼吸ができなくなってこれ以上の我慢は無理だと判断して救急搬送されました」と経緯を説明。退院までに2週間かかるということである。

この投稿に「おかあさんといっしょ」で、うたのおねえさんとして共演し、2人でライブも行ったことがある歌手のつのだりょうこ（49）が「ニュースなどで知り、驚くと同時に苦しい気持ちです。杉田あきひろお兄さんが、一日でも早く回復されます事を祈っています」とコメント。

ファンからは「突然のことで驚きました。とても心配です」「おにいさん心配です 早く元気になってください」「助かって良かったです 今はご自身の体優先でお過ごしくださいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）