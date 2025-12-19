元AKB48研究生が、話題になった自身の美腹筋とともに大家族という家庭環境を明かし、スタジオから驚きの声があがった。

【映像】元AKB48研究生 家族勢揃いの写真

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#3が、12月16日に配信された。

番組内の“メシウマ新入社員”として登場したのは、元AKB48研究生の長谷川晴奈（28）。日本とフィリピンのハーフで、2011年9月にAKB48第13期研究生オーディションに仮合格するも、2012年8月のセレクション審査に不合格となりAKB48としての活動を終了。現在はグラビアやパーソナルトレーナーとして活動、コロナ禍に3カ月の家トレだけで作り上げたという見事な腹筋を披露すると、MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛を「すご！」と驚愕させた。

さらにスタジオを驚かせたのは、「家族構成が珍しい」というエピソードだ。長谷川は「8人兄弟で10人家族なんです」と2女6男10人の大家族構成であることを告白し、2人は「大家族だ」と大きな関心を寄せていた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）