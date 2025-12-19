音楽プロデューサーで実業家のＳＫＹ−ＨＩこと、日高光啓の事務所・ＢＭＳＧが１９日、公式サイトでコメントを発表。ＮＥＷＳポストセブンで報じられた未成年女性アイドルとの深夜の面会について説明した。

この度、一部メディアにおいて、弊社代表取締役 日高光啓に関する報道がなされました。本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

報道にあります内容につきましては、相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました。弊社としましては、今回の事態を厳粛に受け止めております。今後は二度とこのような事態を招かぬよう、コンプライアンス意識の徹底を図り、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存です。

改めまして、日頃より応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様に対し、多大なるご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。