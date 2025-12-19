俳優・伊東美咲（48）の最新ショットに、驚きの声が寄せられている。

【映像】20年前の伊東美咲＆驚きの最新ショット（複数カット）

ファッション雑誌『CanCam』の専属モデルを経て、2000年に俳優デビューした伊東。2005年にフジテレビ系で放送されたドラマ『電車男』では、ヒロインのエルメスを演じ、人気俳優として活躍していた。

私生活では、32歳の時に結婚し、3人の子どもが誕生。現在は移住先のシンガポールが生活の拠点となっている。Instagramでは、海外での生活の様子や、仕事現場での姿を紹介している。

伊東は育児のため俳優業を休止しており、12年ぶりとなるテレビ出演を報告した2021年8月4日の投稿にファンからは、「すごいな。全然変わっていない！」「おいおいおい！マジか!?鬼美人やないかい！変わらず美人過ぎてビビる！」など、様々な反響が寄せられ話題になった。

伊東美咲、最新ショットに驚きの声

2025年12月17日には、雑誌撮影現場での最新ショットを公開。この投稿にも、「相変わらずの美貌!!まさに女神降臨！」「究極にお綺麗ですねっ！」「かわいい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）