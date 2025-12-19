【危険】冬家電を使う前に!「そのタコ足配線、最大消費電力超えてない?」- NITEが注意喚起
冬になると、加湿器や暖房器具、電気ケトルなどの利用が増えると思いますが、危険なタコ足配線、していませんか?
⛄冬は「たこ足配線」に注意!
冬はストーブや加湿器など家電の使用が増えますが、
「延長コードの最大消費電力」を「接続している製品の消費電力の合計値」が超えていないか確認しましょう!
※消費電力の大きな製品は
取説で延長コードの使用が禁止されているものもあります。
ついついやってしまいがちなタコ足配線。延長コードに書かれている最大消費電力を超えて使用すると、発火する恐れが。まずは、実験結果をご覧ください。
実験ではまず、延長コードにコンセント2つを接続した状態で、プラグの温度を観察。この時の消費電力は、使用可能な上限値1500wほど。まだ青いので、大丈夫そうです。
しかし、1つ足すと……
プラグの部分が黄色と緑色に変化。この時の消費電力は1500wを超過しており、コードははっきりと赤くなっています。
さらに1つ足すと……
プラグ、コードともにまっ赤です! この状態のまま使用していると……
ついに発火してしまいました。最大消費電力を超えるタコ足配線に加え、コンセントの部分にほこりが付着していたり、不良個所、経年劣化など、複数の要因が重なるとより発火しやすくなってしまいます。
まずは、延長コードの最大消費電力をチェック! 続いて、各家電の消費電力も。NITE公式が公開しているこちらの一覧表を参考になさってください。
身近な家電製品の消費電力の目安
特に空気が乾燥しがちな冬は、大きな火災に発展する危険性も大。コンセントのお掃除もかねて、一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
※映像は、注意喚起を目的に作成した実験映像で、意図的に火災を発生させています。この製品は、実際の事故とは関係ありません。
／⛄冬は「たこ足配線」に注意！＼冬はストーブや加湿器など家電の使用が増えますが、「延長コードの最大消費電力」を「接続している製品の消費電力の合計値」が超えていないか確認しましょう！※消費電力の大きな製品は取説で延長コードの使用が禁止されているものもあります。 pic.twitter.com/B1zeLpscf6- ナイト（独立行政法人 製品評価技術基盤機構） NITE公式 (@NITE_JP) December 9, 2025
