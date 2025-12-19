º£Ç¯¤Î¡Ö¤Ê¤«±¬¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ÏÀÖ¡ßÃã - ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¥°¥Ã¥º3ÅÀ¤Ë3,000±ßÊ¬¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ
Ð§¤Ö¤ê¤ÈµþÉ÷¤¦¤É¤ó¤Î¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤Ï12·î19Æü¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤«±¬¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«±¬¤ÎÊ¡ÂÞ¡×
¡Ö¤Ê¤«±¬¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷¹ç¤¤¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(Ìó¥¿¥Æ28.5¡ß¥è¥³34.5¡ß¥Þ¥Á21Ñ)¤È¡¢¤Ê¤«±¬¤Î¡È¤³¤À¤ï¤êÍñ¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×(Ìó¥¿¥Æ70¡ß¥è¥³100Ñ)¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÖ¤µ¤¸¡×(Ä¹¤µÌó20Ñ)¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë3,000±ßÊ¬¤Î¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×(Í¸ú´ü´Ö:2026Ç¯1·î1Æü¡Á7·î31Æü)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï3,000±ß¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«±¬¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤Ê¤«±¬¤ÎÀÖ¤¤¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷¹ç¤¤¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«±¬¤Î¡È¤³¤À¤ï¤êÍñ¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤¿¤Þ¤´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥±¥Ä·¿¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¤¿¤á¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Æü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
12·î19Æü10»þ¤è¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¡Ö¤Ê¤«±¬¡×Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤Ï1¿Í1ÅÀ¤Þ¤Ç¡£
