大手企業・人事リーダーに聞く、キャリア採用の実態 第2回 年間900名以上の大規模キャリア採用! 650件の募集ポジションに社内外から応募可能な日立製作所独自の仕組み
転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。
本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。
グローバルな社会イノベーション事業を推進する日立製作所は2025年に年間930名という大規模なキャリア採用計画を公表しており、初めてキャリア採用数が新卒採用数を上回る計画となっています。前年のキャリア採用実績約600名から1.5倍の大幅な拡大であり、その裏には社内外の人材活用を促進する独自の工夫や仕組みがありました。日立製作所 人財統括本部 人事勤労本部 タレントアクイジション部 部長代理の大久保様にお話を伺っています。
――大久保さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
1999年に大学を卒業後、まずは流通業界で社会人としての基礎を磨きました。その後、宿泊業へとキャリアを移し、約5年間勤務する中で初めて人事の仕事と出会いました。そこで「人の成長を支え、組織の未来をつくる」という役割に強く魅力を感じ、この領域で専門性を高めたいと考えるようになりました。
より視野を広げ、グローバルな舞台で人事としてのキャリアを築くことをめざし、2006年に日立製作所へ入社しました。
――日立への入社から約19年になりますね。どのような領域でご経験を積んでこられたのでしょうか?
日立入社後はまず、約2,500名の研究者が在籍する研究開発部門の人事として、採用から育成まで幅広い業務を担当しました。高度な専門性を持つ研究者と向き合う中で、人材戦略の重要性を深く実感した時期でもあります。その後、本社へ異動し、全社の新卒採用をリードする役割を担いました。
――現在のキャリア採用の担当になられた経緯は?
新卒採用を担当していた2019〜2020年頃、会社としてキャリア採用を大きく拡大する方向性が議論されていました。当時は専任体制が十分とは言えず、新たにキャリア採用チームを立ち上げることになりました。この領域の強化が組織にとって重要だと感じた私は、自ら手を挙げてそのチームのリーダーを希望し、今の役割につながっています。
現在は管理職として、キャリア採用全般の戦略立案から実行まで幅広く管掌しています。
○日立製作所は「社会イノベーション事業」、強みは「IT・OT・プロダクト」の組合せ
――日立製作所の名前は知っていても、事業領域も広く何をしている会社なのか掴みづらい方もいるかと思います。そうした方向けに事業内容について説明してもらえますか。
おっしゃる通り、日立は非常に幅広い領域で事業を展開しています。私たちはこれらを総称して「社会イノベーション事業」と呼んでいます。これは創業以来変わらない考え方で、「優れた自主技術・製品の開発を通じ社会に貢献する」という企業理念が根底にあります。
現在、事業は大きく4つのセクターに分かれています。デジタルシステム&サービス、エナジー、モビリティ、そしてコネクティブインダストリーズです。
例えばデジタルシステム&サービスでは、法人向けにシステム開発やDX支援を行っています。エナジーでは送配電技術から再生可能エネルギー関連まで、インフラ領域を幅広くカバーしています。モビリティは鉄道事業が中心です。車両製造にとどまらず、信号・チケット販売システム、さらにはAIを活用した故障予兆など、運行を支えるソリューション全体を提供している点が特徴です。
――それぞれの事業分野で様々な競合もいるかと思いますが、「日立ならでは」の事業のユニークさや強みはどこにあるとお考えですか?
日立の最大の強みは、「IT・OT・プロダクト」という3つのリソースを一社で保有し、それらを組み合わせてお客様に価値を提供できる点にあります。これは世界的に見ても非常にユニークで、高く評価されている日立ならではの特徴です。
ITはシステム開発やデジタル技術などの情報技術、OTはOperational Technologyの略で、インフラや工場、交通などの領域で使われる運用・制御技術を指します。そしてプロダクトは、最終製品として形になるモノづくりそのものです。
これら3つをすべて自社で持ち、組み合わせてソリューションとして提供できる企業は世界的にも多くありません。その点が、日立のユニークな強みだと考えています。
――世界的に見てもユニークとのことですが、なぜ日立は実現できているのでしょうか。
日立がIT・OT・プロダクトをすべて自社で持ち続けている背景には、長い歴史の中で一貫して“社会インフラを支える”という使命を果たしてきたことがあります。電力、交通、産業、そして情報システムまで、社会の根幹を支える事業を担う上で、製品提供だけでなく、運用に関わる技術やデジタル技術を総合的に発展させてきました。
こうした積み重ねが、結果としてIT・OT・プロダクトを自社内に蓄積し、相互に連携させて価値を生み出す現在の強みにつながっています。つまり日立の場合は、「必要だったからこそ、自然と三位一体のリソースが社内に育っていった」という点が他社にはない独自性だと考えています。
――この先5年後、10年後に向けてどのような展開をしていくのでしょうか?
日立としては、これからも「社会イノベーション事業」を軸に、社会課題の解決に挑み続けるという大きな方針に変わりはありません。そのうえで、グローバルでの事業展開はこれまで以上に加速させていく考えです。
また、日立が強みとするIT・OT・プロダクトを組み合わせ、お客様の課題を解決する事業モデルを「Lumada(ルマーダ)」と総称しています。データと技術を掛け合わせて価値を生み出すこのLumadaビジネスは、今後の日立の中心的な事業領域となっていくと考えています。5年後、10年後を見据えたとき、日立の成長の大部分はこのLumadaを起点に生まれていくはずです。
東京都千代田区丸の内にある日立製作所本社
――キャリア採用の実施概要について教えてください。
2025年度に公表しているキャリア採用計画は年間930名です。昨年度の実績が約600名でしたので、今年度は大幅な増員計画となっています。さらに今年度は、日立として初めてキャリア採用の計画数が新卒採用を上回る年度になります。
事業が堅調に成長を続ける中、各ビジネス部門からの人材ニーズや採用要請を積み上げた結果、外部からの採用を大きく強化する必要性が明確になりました。そうした背景から、キャリア採用の拡大が全社的な重点施策となっています。
――昨年から1.5倍規模と急拡大で、かつ全体の採用数もかなり多いですね。これまで実際に採用した中では、どの事業領域が多いのでしょうか。
国内で特に採用ボリュームが大きいのは、デジタルシステム&サービス領域です。キャリア採用全体の6割強を占めており、当社の中でも最も成長スピードが速い領域のひとつでもあります。ここでは、従来のシステム開発を担うSEやITプロジェクトマネージャーに加え、AI活用、データサイエンス、アーキテクチャなど高度な専門性を持つ職種の採用が年々増えています。公開されているポジションは常時600〜700件ほどにのぼります。
また、エナジー領域ではプラント関連の技術者、モビリティ領域では機械・電気エンジニアなど、社会インフラを支える幅広い領域で採用を強化しています。技術系職種・スタッフ系職種ともに、多様な事業を展開する日立ならではの幅広いキャリアの機会が広がっています。
――どのようなルートから採用を進めていますか? また、応募した場合の実際の選考プロセスや観点も教えてもらえますでしょうか。
キャリア採用では、転職エージェント各社にご協力いただく割合が比較的大きく、全体の半数強を占めています。それに加えて、社員紹介によるリファラル採用、自社採用サイトからの直接応募が増えてきています。近年では、当社から積極的に候補者へアプローチするダイレクト採用にも力を入れています。
選考フローは、まず書類選考を行い、その後2回の面接が基本的な流れです。1次面接は募集部門のマネージャーや部長、2次面接は部門のさらに上席と人事の管理職が担当し、スキルとカルチャーフィットの双方を確認しています。
日立では、「チームで成果を出す」ことを非常に重視しています。また、創業以来大切にしている「損得より善悪」という価値観も選考で大切にしている考え方です。
専門性やスキルはもちろん、社会に貢献したいという思いや、仲間と協力して大きな価値を生み出していけるかどうか、といった観点も含めて選考を行っています。
――採用計画数を大幅に増やす中で、どんな点に課題を感じていますか?
事業領域が拡大する中で、同業他社もキャリア採用を積極的に強化しています。そのため、私たちが求める要件にフィットする人材と出会う難易度は確実に高まっていると感じます。特にデジタルシステム&サービス領域で必要となる情報系・IT系のエンジニアは、転職市場でも求人倍率が高く、確保が難しい職種の一つです。
だからこそ、日立の存在や魅力を一貫して発信し、候補者の方々に「日立で働く価値」をしっかり届けていくことが非常に重要だと考えています。
――日立製作所の採用サイトを見ると、約650件もの募集ポジションがありますが、それぞれに対して配属組織や採用背景、やりがいなど他社以上にかなり詳しく求人要項を記載しているように見受けられます。どうやって実現しているのでしょうか。
キャリア採用専任のチームは、2020年頃に立ち上げたばかりで、当時は管理システムも整っていない状態でした。そこから体制づくりやオペレーションの仕組み化を進め、現在の形を築いてきました。
求人要項については、できる限り丁寧に作成することを大切にしています。ちょうど同じ頃、日立はジョブ型人財マネジメントへ移行を始めており、社外に対しても正確で具体的な情報を届ける必要性が高まっていました。そのため、ジョブディスクリプションの内容を充実させる取り組みを強化しました。
求人部門が作成した内容をベースに、
・候補者が客観的に理解しやすいか
・“働く魅力”がきちんと伝わっているか
・過度に専門的すぎたり、誤解を生む表現になっていないか
といった観点を私たちのチームで確認し、対話を重ねながら仕上げています。
結果として、650件以上の求人でも、各部門と人事部門が協働して精度の高い情報発信ができる体制が整ってきたと感じています。
他社の一般的な内容以上に詳細の内容が記載されている日立製作所の募集要項
○社外のポジション全てに日立の社員もいつでも応募可能
――社員が働く上で、特徴的な制度はありますか?
日立では、ジョブ型人財マネジメントへの転換に伴い、社内の人材流動性を高めるための仕組みを整備しています。特徴的なのは、外部に公開しているキャリア採用ポジションを、すべて社内にも同時にオープンにしている点です。つまり、社外候補者と同じ情報が、社内の社員にも公平に開示されています。
特にユニークなのが、この社内公募制度の運用です。社員は年次や時期に関わらず、希望するジョブにいつでも応募できます。応募に際して上司へ事前に相談する必要もありません。社内のジョブに手を挙げた社員は、社外候補者と同じように基本2回の面接を受け、合格すれば人事異動が決定します。
ジョブ型の理念である「個人の意思と専門性を軸にしたキャリア形成」を、制度として確実に担保している点が、大きな特徴だと思います。
――社内公募の仕組みは多くの企業で広がっていますが、いつでも応募できること、そしてキャリア採用のポジション全てを社内にも公開するとは極めて珍しいですね。社員にとってはキャリアの柔軟性が高くなる一方、各部門の管理職にとっては部下が流出するリスクが高まるのではないでしょうか。
確かに、部門側にとっては人材が流出する可能性が高まる側面があります。そのため管理職は、社外だけでなく社内に対しても「自分の職場で働く魅力」をきちんと磨き続けることが求められるようになりました。一方で、社員にとっては、自らの意思でキャリアを選び取れる機会が広がり、成長のスピードを実感しやすい環境になってきたと感じています。
ジョブ型の原則である「個人のキャリア自律」を組織として後押しすることで、結果的に社員の挑戦意欲が高まり、組織全体の活性化にもつながっていると思います。
インタビューにご対応いただく大久保さん(写真右)と、タレントアクイジション部でともに働く兼松さん(写真左)
○日立で働く醍醐味は社会への影響力と「任せてもらえる」環境
――大久保さんが感じる、日立製作所で働くことの醍醐味はなんでしょうか。
一番の醍醐味は、やはり仕事の規模の大きさと、社会に対して発揮できる影響力だと思います。自分が関わったプロジェクトが新聞やメディアで大きく取り上げられたり、その取り組みが実際に社会の仕組みを変えていく様子を目の当たりにできる場面が多くあります。これは日立で働くからこそ得られる経験だと感じています。
また、選考の観点でも触れましたが、日立の行動原理には「損得より善悪」という価値観が深く根付いています。短期的な売上や利益を追うだけでなく、社会やお客様にとって本当に価値があるのかを徹底的に考える文化です。社内では「これで日本や世界がより良くなるのか」といった、一見すると青臭いようでいて非常に本質的な議論が頻繁に行われています。こうした真剣な向き合い方も、日立で働く上での大きな魅力だと思います。
――キャリア入社された方々が、入社後に意外だと感じることはありますか?
最も多いのは、「想像以上に任せてもらえる」という声です。特に若手の方でも、プロジェクトの重要な場面で経営陣への説明を担当したり、自分が中心となって業務を進める機会が思った以上に多いことに驚くようです。
日立では、入社年次や役職にとらわれず、専門性や意欲を見て大きな仕事を任せていきます。その分、責任も伴いますが、キャリア入社の社員からは「成長スピードを実感できる環境だ」という声を多くもらっています。
――最後に、転職を考えている方へメッセージをお願いします。
日立が掲げる「社会イノベーション事業」という考え方、そして“社会をより良くする”という方向性は、他ではなかなか得られない大きな魅力だと思います。どの企業の仕事も最終的には社会課題の解決につながりますが、日立ではその実感を日々の業務の中で、より直接的に感じられる環境があります。
また、事業領域の幅広さと影響力の大きさは、キャリアの可能性を広げてくれる要素でもあります。「社会に価値を届ける仕事がしたい」「大きなフィールドで自分の専門性を試したい」、そんな想いをお持ちの方にはぜひ日立に興味を持っていただきたいです。
日立製作所 タレントアクイジション部の大久保さん(写真右)とBloom代表取締役の平原(写真左)
平原俊幸 株式会社Bloom 代表取締役。横浜国立大学 経済学部卒、2003年にリクルートエイブリックに入社。転職エージェント事業を中心に法人営業・人事などを経験し、2018年に株式会社Bloomを設立。大手企業特化の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開し、日本を代表する各業界大手企業のキャリア採用事情・転職マーケット動向に精通している。 この著者の記事一覧はこちら
