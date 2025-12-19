早瀬ノエル（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/19】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした髪色を披露し、話題となっている。

【写真】21歳人気アイドル「透明感半端ない」金髪ロングで印象ガラリ

◆早瀬ノエル、イメチェンした髪色披露


早瀬は「金髪になりました」とコメント。ブラウンヘアから金髪にチェンジした胸下まであるウエーブのロングヘア姿を披露した。

◆早瀬ノエルの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「似合いすぎてびっくり」「透明感半端ない」「ビジュ爆発」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】