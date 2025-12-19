FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、金髪に大胆イメチェン「似合いすぎてびっくり」「お人形さんみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/19】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした髪色を披露し、話題となっている。
【写真】21歳人気アイドル「透明感半端ない」金髪ロングで印象ガラリ
早瀬は「金髪になりました」とコメント。ブラウンヘアから金髪にチェンジした胸下まであるウエーブのロングヘア姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「似合いすぎてびっくり」「透明感半端ない」「ビジュ爆発」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
