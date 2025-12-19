【ちいかわ×東京ばな奈】“むちゃうま”バナナプリンケーキが公式オンラインショップに登場【期間限定】
株式会社グレープストーンは、「東京ばな奈ワールド」と「ちいかわ」(©ナガノ)がコラボレーションした『ちいかわバナナプリンケーキ』を、2025年12月22日(月)10:00より、公式オンラインショップ「パクとモグ」にて期間限定で販売する。販売期間は2026年1月8日(木)頃までを予定。受注期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となる。
「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りし、全6種類のスポンジケーキデザインが楽しめる。“どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみ”とのことで、1箱にすべての絵柄が揃わない場合がある。
ちいかわバナナプリンケーキ〈商品特徴〉
フルーティな味わいのバナナプリンカスタードと、ほろ苦いキャラメルクリームのダブルクリームを、ふんわりと焼き上げたスポンジケーキで包んだ。“東京ばな奈”らしさあふれる仕上がりとなっている。
ちいかわバナナプリンケーキ
パッケージは「東京ばな奈」の世界観に合わせたコラボ限定オリジナルイラストを採用。個包装には、東京ばな奈のかぶりものから顔を出す「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のデザインが施されている。
ちいかわバナナプリンケーキ
8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚封入されている(4個入にはステッカーは付属しない)。
オリジナルステッカー
また、購入者には特別デザインの紙手提げ袋が商品1点につき1枚付属する。
ちいかわ×東京ばな奈 紙手提げ〈商品情報〉
◆ちいかわバナナプリンケーキ
参考小売価格:
･4個入 853円(本体価格790円)
※4個入は包装紙がけされない
･8個入 1,706円(本体価格1,580円) オリジナルステッカー付
※8個入は包装済み
ちいかわバナナプリンケーキ
〈通販情報〉
受付開始:2025年12月22日(月)10:00〜
販売先:
■パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店
■パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店