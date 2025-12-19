【ちいかわ×東京ばな奈】“むちゃうま”バナナプリンケーキが公式オンラインショップに登場【期間限定】

株式会社グレープストーンは、「東京ばな奈ワールド」と「ちいかわ」(©ナガノ)がコラボレーションした『ちいかわバナナプリンケーキ』を、2025年12月22日(月)10:00より、公式オンラインショップ「パクとモグ」にて期間限定で販売する。販売期間は2026年1月8日(木)頃までを予定。受注期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となる。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りし、全6種類のスポンジケーキデザインが楽しめる。“どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみ”とのことで、1箱にすべての絵柄が揃わない場合がある。

ちいかわバナナプリンケーキ

〈商品特徴〉

フルーティな味わいのバナナプリンカスタードと、ほろ苦いキャラメルクリームのダブルクリームを、ふんわりと焼き上げたスポンジケーキで包んだ。“東京ばな奈”らしさあふれる仕上がりとなっている。

ちいかわバナナプリンケーキ

パッケージは「東京ばな奈」の世界観に合わせたコラボ限定オリジナルイラストを採用。個包装には、東京ばな奈のかぶりものから顔を出す「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のデザインが施されている。

ちいかわバナナプリンケーキ

8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚封入されている(4個入にはステッカーは付属しない)。

オリジナルステッカー

また、購入者には特別デザインの紙手提げ袋が商品1点につき1枚付属する。

ちいかわ×東京ばな奈 紙手提げ

〈商品情報〉

◆ちいかわバナナプリンケーキ

参考小売価格:

･4個入 853円(本体価格790円)

※4個入は包装紙がけされない

･8個入 1,706円(本体価格1,580円) オリジナルステッカー付

※8個入は包装済み

ちいかわバナナプリンケーキ

〈通販情報〉

受付開始:2025年12月22日(月)10:00〜

販売先:

■公式オンラインショップ「パクとモグ」

■パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

■パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店