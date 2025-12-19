「鈍感すぎる男」でも好意に気づいた女子からのアプローチ９パターン
熱い視線を浴びせたり、思わせぶりな言葉を掛けても、なかなか好意に気づいてくれない男性は少なくありません。そんな「超鈍感男」でも、「あれ、もしかして俺のこと好きなの？」とピンとくるのは、どんなアプローチを受けたときなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『鈍感すぎる男』でも好意に気づいた女子からのアプローチ」をご紹介します。
【１】女の子の一人暮らしの部屋なのに「うちで宅飲みしようよ」と誘われる
「ひとつ屋根の下で男と女が二人きり…何が起こってもおかしくないですよね」（20代男性）というように、一人暮らしの家に招かれたら、誰でもさすがに男女の関係を意識するようです。ただし、「尻軽」と誤解されたくなければ、最後の切り札にとっておいたほうがいいかもしれません。
【２】大勢で遊んだあと「今度は二人で会おう」とお願いされる
「つまりそれってデートじゃんってさすがにピンと来た」（20代男性）というように、二人きりで出かけることを提案すると、察しの悪い男性でも「俺のこと好きなの？」と気づいてくれるようです。断られるのが怖くて勇気がいるかもしれませんが、ダメ元でお願いしてみましょう。
【３】ほかの人には温泉饅頭１個なのに自分には菓子を箱ごとお土産にくれる
「明らかに贔屓してくれてるのがわかると動揺します（笑）」（20代男性）というように、旅行のお土産を用意するときは、意中のカレにだけ周囲と差をつけるのもアリかもしれません。ほかの人にはかわいそうですが、お土産の差が大きければ大きいほど、「特別扱い」が伝わりそうです。
【４】ペンを貸しただけなのにお手紙つきで返却される
「モノの貸し借りで手紙なんて初めて。ラブレターかと思いました」（20代男性）というように、相手からちょっとした親切を受けたら、丁寧に手紙をしたためて感謝の気持ちを伝えるのもよさそうです。ここはかわいい付箋や便箋を選んで、女性らしさを印象付けたいところです。
【５】くだらない話にもめちゃくちゃ楽しそうに付き合ってくれる
「いつもニコニコ話を聞いてくれて、一緒にいるとテンションが上がる」（20代男性）というように、男性の話をとにかく楽しそうに聞けば、好感度を上げられそうです。「え、本当？」「すごい！」「面白い！」などと相槌にもバリエーションがあるといいかもしれません。
【６】「ねえねえ、彼女いるの？」とキラキラした目で聞かれる
「こっちの身辺を探るってことは…とドキッとしました」（20代男性）というように、期待に満ちた表情で恋人の有無を確かめるのもいいかもしれません。彼女がいないことがわかったら、目の前で「よしっ」と小さくガッツポーズしてみせると、真意がはっきり伝わるでしょう。
【７】ふと目が合ったときに天使のスマイルを向けられる
「いつも見られている気がして、こっちも意識し始めました」（10代男性）というように、目が合うたびに微笑みかければ、いくら鈍感な相手でも、何か意図があることに気づいてもらえるかもしれません。なかなか目が合わない場合は、やりすぎなくらいガン見して振り向かせましょう。
【８】LINEを送ると光の速さでレスが飛んでくる
「すぐに返事がくるので、僕だけ特別扱いされている気がした」（10代男性）というように、とにかく即レスを心掛けると、徐々に好意を察してもらえるようです。短い文章やスタンプだけの返信でもいいので、相手が「早っ！」と驚くレスポンスを目指してはいかがでしょうか。
【９】たいして親しくないのに「連絡先を教えて」と迫られる
「女の子からLINEを聞かれたのははじめてだったので、ひょっとしたら…と思いました」（20代男性）というように、自分から積極的に連絡先を聞くことで「脈アリ」をアピールするパターンです。駆け引きは通用しない相手なので、ストレートに切り出したほうがいいでしょう。
鈍感すぎる男に好意を察してもらうには、相手を特別扱いしながら、大胆にアプローチしていくことがポイントになりそうです。やりすぎなくらいがちょうどいいのかもしれません。（外山武史）
