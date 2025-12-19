「仮面ライダーゼッツ」より「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」がプレバンにて12月22日16時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月22日16時より予約受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は9,350円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より主人公「万津莫」がゼッツドライバー、プラズマカプセムで変身した姿「仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
特徴的な全身のイエロー・ゴールド・シルバーのメタリックカラーも細かく色分けされ、股関節の可動域の広さで、低重心の構えやパンチ、キックポーズ等ダイナミックなアクションも再現することができる。
さらに、イナズマブラスターが付属し、プラズマカプセムを装填可能。手元のボルテージチャージムは上下に可動し、武器を振るう迫力あるアクションシーンを自由に再現することができる。
別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」付属のブレイカムゼッツァーを組み合わせれば、2種類の武器を構えるシーンも再現できる。
⚡グッドモーニング！- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) December 18, 2025
イ・ナ・ズ・マ！ライダー！⚡
『#仮面ライダーゼッツ』より
「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」の詳細を公開！
📌https://t.co/0bJoiLlZjF
特徴的なメタリックカラーを再現。イナズマブラスターも付属！
魂ウェブ商店にて12月22日16時受注開始！#t_shf pic.twitter.com/4eHY4BPp9E
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映