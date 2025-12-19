【S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ】 12月22日16時より予約開始 2026年6月 発送予定 価格：9,350円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月22日16時より予約受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は9,350円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より主人公「万津莫」がゼッツドライバー、プラズマカプセムで変身した姿「仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

特徴的な全身のイエロー・ゴールド・シルバーのメタリックカラーも細かく色分けされ、股関節の可動域の広さで、低重心の構えやパンチ、キックポーズ等ダイナミックなアクションも再現することができる。

さらに、イナズマブラスターが付属し、プラズマカプセムを装填可能。手元のボルテージチャージムは上下に可動し、武器を振るう迫力あるアクションシーンを自由に再現することができる。

別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」付属のブレイカムゼッツァーを組み合わせれば、2種類の武器を構えるシーンも再現できる。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映