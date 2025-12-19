いくつになっても性に貪欲でいたい。そう願ってしまう自分は、欲望に取り憑かれた人間なのだろうか……。そんな悩みに対して、煩悩を肯定し、「男女の性愛は菩薩の境地である」と説く僧侶がいる。元ソープ嬢という異色の経歴を持つ真言宗の尼僧・野寄覚令（のより・かくりょう）氏だ。煩悩との正しい向き合い方を野寄氏が説法する。

【アザーカット】仏門に入ったのは先祖供養でたびたび耳にするお経が気になって仕方がなかったからという野寄覚令氏

年齢を重ねれば落ち着くものだと思っていたのに、どうしても性欲に振り回されてしまう──。僧侶である私のもとには、こうした相談が多く寄せられます。

その悩みの根本には、性欲はいけないもの、汚れたものだとする漠然とした思いがあるようです。しかし、単刀直入に申し上げれば、それは逆。性欲は決して否定すべきものではありません。

真言宗の経典「理趣経」では性欲を肯定的に捉え、仏の智慧へと昇華させるものだとする教えを説いています。開祖である空海は、真言密教の根本経典としてこの理趣経の教えを大事にしました。

煩悩として否定するのではなく、男女の交わりを清浄なものと捉え、性欲と正しく向き合う。「死ぬまでSEX」はしていいもの、むしろ目指すべきものだと私は解釈しております。

なぜそう言えるのか。核心に触れる前に、「お前は誰やねん」という読者のみなさまの疑問にお答えするため、少し身の上話をさせてください。

私は30歳で出家し、まだまだ若輩の尼僧ですが、人生の大半は性から逃れられない「苦」のなかにありました。

狭い団地暮らしで、物心つく前から父による暴力的な仕打ちを受け続けてきました。無理やりキスをされ、性器に触られ、セックスの真似事のような姿勢を取らされ……。父が家に帰ってくる足音が聞こえただけで、口から心臓が飛び出そうになる、まさに地獄の日々でした。

しかし、家出をしても連れ戻されること、母や弟たちに怒りの矛先が向くことなどを総合的に考え、18歳になるまで"脱獄"を我慢しました。

ようやく家を出たものの、当時の私は学歴も人脈もなし。仕事というと水商売しか思い浮かばず、最初の結婚生活もすぐに破綻して、風俗の世界に辿り着きました。

振り返れば、父からくる男性不信の一方、あの不可解な強い性衝動がいったいどこからくるのか、その正体を知りたいという興味もあったのだと思います。

ソープ嬢として3〜4年ほど働きましたが、そこで得心したのは、この世は性に翻弄される人ばかりだということです。どんな成功者でも、全裸になればやることは同じ。性欲は食欲、睡眠欲と並ぶ「3大欲求」といわれますが、なかでも衝動が最も強く、満たされることがない。繁殖期のない人間ならではの強い欲求です。

ソープ嬢時代には僧侶がお客さんとして来たこともあります。性欲は理性ごときでは太刀打ちできない。そう痛感したものです。

社会的なストレスや孤独、自己否定感などさまざまなものがひとまとめになって性欲になっている。この性欲に打ち克つためには、むしろ誘惑に勝てるくらいに性を満たし尽くしておく必要があるのではないか、そんなこともぼんやり考えていました。

ソープ嬢をやめた後、会社勤めを経ていまの夫と結婚し、子宝にも恵まれました。そんな幸せを手に入れた私が仏門に入ったのは、先祖供養でたびたび耳にするお経が気になって仕方がなかったからです。それが先ほど触れた理趣経でした。

正式には「大楽金剛不空真実三摩耶経」といい、「男女の性愛は清浄で菩薩の境地と同じである」とする経典です。幼い頃から「人生とは何か」を考え続けてきた私は、その教えに衝撃を受けました。そして縁あって真言宗の師匠と出会い、出家を決意した次第です。

善悪を超えた自然の感情

なぜ性愛が清浄なのでしょう。それは人の情欲が分別や善悪を超えた、自然の感情だからです。つくられたものではない「物事本来の姿」は清浄なもの。逆にいえば、性的な興味がなくなるのは「不自然」ということになります。

性欲が自分の活力につながっていることは、多くの方が体感しているのではないでしょうか。性欲の衰えは生命力の衰えにつながり、枯れると死に向かっていくイメージがあります。実際に、高齢でも性欲が旺盛な人は、病気で入院しても回復して家に帰ってくるという話をよく耳にします。

私自身、半年ほど禁欲生活を送ってみたことがありますが、体に尿漏れなどの異変が起きました。締まりも悪くなり、禁欲は体にとっても自然な状態ではないことを自覚しました。以来、定期的に自慰行為をしています。

生きるうえでは何事も「やりきる」ことが大切で、そこから新たな境地が生まれます。性愛においても、我慢して不完全燃焼のまま終えるのではなく、「もう身を埋めきったから悔いはない」という次元まで行ってみる。そうすることで、さらなる精神性の高みに目が向くようになるのではないでしょうか。

理趣経の秘儀「五秘密」では、清浄のシンポルともいえる金剛薩たを中心に、欲、触、愛、慢の四菩薩が表わされます。死ぬまでセックスを求めることは、無我の境地、悟りに近づく道ともいえるのです。

身体的ルーティンを決める

しかし、気をつけなければならないのは、歪な形で発露される性欲は、清浄ではないということです。「魔が差す」という言葉で表わされるように、痴漢や盗撮など、出来心で相手を傷つけるのは仏教でいう「悪」です。

セックスにおいて女性がピロートークを求めるのは、それによって性的な満足が得られるからに他なりません。満足感を得られた女性は美しくなります。男女の性愛はお互いが快楽を得ることによって高まるのですから、男性は女性への気遣いが何よりも大切であると心得てください。

加害的な行為を慎むためには、歪な欲望が脳裏に浮かんできたら手を叩くなど、身体的なルーティンを決めておくとよいでしょう。

例えば、イライラしたり暴言を吐き続けたりしてしまうのなら、朝起きて伸びをして、水を一杯飲む。それを繰り返していくうちに気持ちが静まり、正気に戻るようになるはずです。

私は思考が何か嫌な方向に向いていると感じた時は、入浴中に肩に手を置くようにしています。するとそれが合図となって緊張が取れ、心が落ち着くのです。

よくない性衝動が起きた時は、それを相手に向ける前に、自慰をすることも効果的でしょう。

仏教では同じ行為を繰り返すことを大切にしています。何事も200回行なうことを意識する。僧侶が経を唱え続ける目的のひとつは没頭すること。繰り返すことでいつのまにか「我」が抜けるからです。

煩悩を否定せず、ありのまま受け入れる。容易ではありませんが、それによって初めて見えてくる景色があるはずです。

