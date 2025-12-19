「ナイネン」×限定Mochaカラーで温活！コラボアイテムで心も体も温まる

寒い季節にぴったりの温活アイテム「ナイネン」の新作が登場しました。限定カラーのMocha色は、6型のアイテムが展開され、心と体を温めながらもスッキリしたデザインが特徴です。肩回りが楽で着脱しやすい「腹巻ホルターネックキャミソール」や、スタイルアップが期待できるロングカーディガンなど、どれもこだわり抜かれたアイテムばかり。冬の寒さから身を守りつつ、温活ライフを楽しんでください♡

お腹周りを温める「ナイネン」新作アイテム

「ナイネン」の新作Mochaカラーアイテムは、寒い季節にぴったりの温活アイテムが勢揃い！特に注目は「吸湿発熱」腹巻ホルターネックキャミソール。

肩回りが楽でスッキリ見えるデザインで、腹巻がしっかりとお腹を温めてくれます。

伸縮性の高い首回りは着脱がしやすく、肌に優しいフラットな編地が使われているので、長時間着ても快適に過ごせます。

さらに、セットで着用すればお腹周りが二重であたたかく、温かさをしっかり感じられます。

スタイルアップと温かさを両立させたアイテム

「ナイネン」の新作には、温かさだけでなくスタイルアップ効果も期待できるアイテムが豊富！

例えば、「吸湿発熱」ロングカーディガンは、長めの裾リブがすとんとした落ち感を生み、スタイルアップをサポート。

お尻までしっかりと隠れる丈感で、どんな体型の方にもフィットします。

また、「吸湿発熱」腹巻ロングパンツやハーフパンツも、お腹周りをしっかり温めてくれるだけでなく、伸縮性のあるリブ編みが体にぴったりとフィットして、動きやすさも兼ね備えています。

これで温活しながら、スッキリとしたラインをキープできます♪

サステナブルで心地よい温活ライフを実現

「ナイネン」では、サステナビリティを意識した温活アイテムを提供しています。大量生産を避け、ミニマルなデザインで無駄を削ぎ落としたアイテム作りにこだわっています。

これにより、長く使い続けられる温かいニットランジェリーが実現。

さらに、細部にこだわった糸選びや編み方で、しっかりとした温かさを提供し、寒い季節の心身のケアをサポートしてくれます。

自分自身を大切にする温活ライフにはぴったりのアイテムです。

冬をもっと心地よく、温かく過ごすために

「ナイネン」の新作Mochaカラーアイテムで、冬の寒さから心身ともに守りましょう。

温活ライフには欠かせない腹巻キャミソールやロングカーディガンなど、温かさとスタイルアップを両立させたアイテムが勢揃い。

さらにサステナブルな素材を使った温かいニットランジェリーで、心地よい冬を過ごす準備を整えてください。

温活ライフを楽しみながら、美しく健康でいるためのサポートをしてくれるアイテムです♡