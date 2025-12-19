国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、住宅購入者の平均年齢は新築注文住宅が41〜42歳、分譲戸建・マンションは38〜40歳前後が中心とされています。他方、現役時代に社宅等で暮らしていた人のなかには退職後に住宅を購入するケースも少なくないようです。ただし、年金生活に入ってから購入する場合、購入する住宅は慎重に選ばなければ、老後の家計に思わぬひずみが出かねません。退職後に住宅を購入したとある夫婦の事例をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。

シニア・定年後の住宅購入の実態

国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」によると、初めて住宅を取得した（一次取得）世帯主の年齢は、30代が最も多いようです（図表参照）。

[図表]一次取得・二次取得別の世帯主の年齢 出典：国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査報告書」※注文住宅の調査地域は全国、その他住宅は三大都市圏

また2回目以上取得（二次取得）の世帯主の年齢は、分譲戸建住宅以外は、「60歳以上」が最も多くなっています。このなかには、現役時代は社宅や賃貸住宅に住み、定年退職後に住宅を購入（二次取得）したシニア層も含まれています。

定年後に「マイホームの購入」を検討する老夫婦

Aさんと専業主婦の妻Bさんはともに65歳です。Aさんは半年前、長年勤めた都内の会社を定年退職しました。そして同時に、東京郊外に中古の庭付き戸建て平屋住宅を購入し、老後の生活をはじめました。

現役時代は社宅暮らしだった夫婦は、定年退職後に自宅を購入すると決めて、毎月計画的にその資金を積み立てていたといいます。

老後の住まいに対する価値観の相違

Aさん「戸建てなら、建物はともかく土地の価値は残るんだから不動産資産として所有できるし、孫が来たら庭で遊べるぞ！」

Bさん「庭付きの一軒家なんて、庭の手入れや固定資産税やら維持費が大変なんじゃない？ それよりも介護が必要になったときも考えて、サービス付き高齢者向け住宅でもいいんじゃないの」

Aさんの実家は戸建て住宅で、子どもころは庭で遊んだ思い出もあります。大学に入学して都内で下宿を始めた以降は、集合住宅に住んでいました。またBさんの実家はマンションで、戸建て住宅に住んだ経験はありません。そんな夫婦は“ああでもないこうでもない”と、楽しそうに購入物件を検討していました。

娘からの冷静な忠告

そこに、結婚が決まった一人娘のCさんが話に加わります。

「定年後に家を買うの!? 絶対後悔するから、やめときなよ」

Cさんは、浮かれる両親に対して冷静に忠告します。

ただ、自分の反対も聞かず楽しそうに“理想の老後”を話し合う仲の良い両親を見ていた娘は、「どうしてもというならもう止めないけど、私たちは新居にマンションを買ったから、父さんや母さんが亡くなった後は、私がもらって老夫婦にも貸せるような、バリアフリーの家を買ってね」と現実的な案を提示してきました。

「娘の反対を押し切って買うんだから、せめて娘の希望通りバリアフリーの物件を探そう」

こうしてAさんはバリアフリーの平屋住宅に絞り、物件探しに明け暮れた結果、定年直前に予算内で理想の物件を見つけました。そしてBさんに「庭付きでお手頃の戸建て住宅を見つけた」と切り出したのでした。

そのころBさんは、Aさんといっしょにマンションを探すものだと思って、具体的な物件探しはしていなかったそうです。そのため、社宅退去が迫っていたこともあり、Aさんの案に渋々賛同したのでした。

結局、住宅の購入代金を支払ったあと、退職金を含めた3,850万円の貯蓄と、夫婦で月23万円の老齢厚生年金とで「老後の暮らしは問題ない」と、夫婦はAさんお気に入りの中古物件を購入しました。

引っ越しから半年後…夫婦の満足度は「真逆の結果」に

半年後、Cさんが両親の新居を訪ねたところ、新居に対する両親の感想は“購入前とは真逆だった”と笑います。

Aさん「老体には庭の手入れがキツい……雑草が気になって草をむしると腰が痛い。除草剤でも撒くか。あぁ……こんなことならマンションのほうが良かった」

Bさん「除草剤を撒くなってとんでもない。花を植えたり小物を置いたり、土にさわれるのがこんなに楽しいなんて！ 私はこの家に住めて本当に良かったわ」

Bさんは、近所の人たちのガーデニングサークルにも入会して、友達も一気に増えたとご満悦。また友だちを室内に招くと、段差がなく、手すりが付いた室内や、洗面所や浴室の引き戸など、バリアフリーの設備は好評です。

Aさんの心変わり

引っ越して数ヵ月は後悔しきりだったAさん。

しかし、妻の勧めで雑草を気にするより植物に親しもうと、腰痛をこらえて家庭菜園をはじめたところ、収穫が楽しいと大ハマり。老後の趣味ができたと喜んでいました。住めば都とはよく言ったものです。

高価な買い物には準備が大切

冒頭の報告書によると、中古戸建住宅の平均購入資金は2,917万円、中央値は2,400万円です。また中古集合住宅の平均購入資金は2,919万円、中央値は2,560万円と大差はありません。

ただし、昨今の物価上昇の影響で、住宅購入価格も住宅ローン金利も上昇傾向にあります。

A夫婦は、住宅を購入する目的で計画的に資金を貯め、住宅を購入して、順調に老後の生活を送っています。

しかし、なかには退職金など手元にまとまった資金があると、住宅の購入をはじめ無計画に高額な支出を続けた結果、家計破産を招くケースも少なくありません。

収入が減少する老後においては、購入後の家計収支の推移を見極めて、ときには子どもの助言も素直に聞きながら行動することが大切です。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員