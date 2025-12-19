コロナ禍で一時は激減したものの、2022年以降は急速に回復して増加を続ける「インバウンド需要」。日本政府観光局（JNTO）の推計値によると、2024年の訪日外国人数は3,600万人超で過去最高を記録しましたが、2025年はそれを上回る4,000万人を達成する見込みです。そうした背景もあり、外国人客を筆頭に旅行客の宿泊需要が高まっています。なかでもホテルより割安で大人数が泊まれる民泊は、人気の選択肢の1つです。本記事では、辻哲哉氏の著書『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）より、民泊ビジネスの収益性について解説します。※記載内容は、2025年前半（執筆当時）のインバウンド需要の実態に基づきます。

売り手、買い手、世間で「三方よし」の民泊ビジネス

インバウンド需要の回復と国内旅行者の増加、空き家活用ニーズなどを背景に大きく増加・拡大している「民泊ビジネス」。ではなぜ民泊ビジネスが「最強の副業」と言えるのか、その理由を理論的・具体的に説明します。「賃貸で民泊」を行うプレーヤーが増えているので、賃貸での民泊ビジネスをメインに説明します。

まず、ミクロ面から、民泊ビジネスに関わるプレーヤーたちに焦点を当ててみましょう。

民泊ビジネスに関わるステークホルダーは、民泊物件の不動産所有者・不動産会社（オーナー）、投資家である事業者（ホスト）、施設の利用者（ゲスト）、筆者のような運営代行業者、行政書士などの専門家、それに行政・自治体や民泊施設のある地域の住民など多岐に渡ります。

民泊が副業として最強なのは、ホストである投資家の利益はもちろん、オーナーに不動産活用で恩恵を与えられる、インバウンド（訪日外国人）のゲストにも日本での素晴らしい体験を提供できる、さらには施設が所在する地域の雇用創出に繋がり、地域貢献ができることです。

空いているお部屋を民泊として活用し、外国人との会話を楽しみ、交流を深める。それが煩わしければ、代行業者に委託すればよいでしょう。

ミクロ面で、一番重要なのは、民泊はホテルと違う点です。次のデータを見てください。家族・親族での訪日が30％以上になります。5人以上で来日するゲストも少なくありません。2人用の狭いビジネスホテルだと、家族による旅行中の会話が分断されてしまうため、大人数収容できる民泊施設の需要が生まれたのです。

［図表1］インバウンド（訪日外国人）に対するアンケート調査 出典：『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）

おまけに総コストがホテルより安くつくので、渡りに船ということで、民泊ビジネスが発展してきました。

ところで、いま、空き家問題や雇用の問題など、社会課題の解決に向けて心血を注ぐ若者たちが増えています。そういう人たちにとっても、社会貢献活動の意義を持つ民泊ビジネスは最強と言えるでしょう。

「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」――近江商人に起源をもつ、有名な「三方よし」という言葉があります。まさに民泊ビジネスは現代の「三方よし」のビジネスモデルなのです。

民泊ビジネスによって生まれる「3つの恩恵」とは

ではなぜ民泊は「三方よし」のビジネスモデルを形成できるのでしょうか。その理由を具体的に検証します。

（1）地域が潤う

（2）雇用が創出される

（3）家主または自分（ホスト）の収益が上がる

マクロ視点からの「民泊ビジネスの可能性」とは

民泊は基本的に飲食を提供しないので、地元の飲食店とのカニバリゼーション（競合）が起きない むしろ地元の商店会と提携し、カンタンなチラシを作成、飲食店等の商店会サービスを紹介することでシナジー効果が得られる 宿泊客（ゲスト）はチラシを持参することと、飲食店での支払い会計から10%オフしてもらったりできるので宿泊客も喜ぶ民泊・ゲストハウスを新規オープンすると、必ず清掃とリネン交換が必要になるので、人手が必要となる それにより清掃業者とリネン業者の仕事、雇用が創出または増加する賃貸で民泊をする場合、事業用として家賃はアップするので、家主収益がアップする 家主が直接民泊を行う場合、通常賃貸と比較して、ネット収益で2〜3倍アップする 転貸主として、運営代行会社に丸投げする場合、経費額はアップするが、十分な収益獲得が可能

次に、民泊ビジネスをマクロ面から捉え、その魅力を探ってみましょう。まずはインバウンドの動向を「JNTO（日本政府観光局）」のデータから見てみます（図表は株式会社やまとごころにより）。

［図表2］インバウンド（訪日外国人）の推移（1964-2024） 出所：やまとごころ.jp



図表2をご覧いただければおわかりのように、コロナ禍からの回復は順調で、2024年は9月時点で前年の累計数を上回りました。

図表3は対2019年比で、2024年民泊市場の伸びを表したものです。コロナ前と比べ回復していることがわかります。

［図表3］コロナ禍以前以上に回復した民泊市場 出所：日本政府観光局（やまとごころ.jpより）

図表4は2025年の月次データですが、2024年と比較して活況であることを示しています。

［図表4］2024年比較で+20%の伸び（2025） 出所：日本政府観光局（やまとごころ.jpより）

国別でも、アジアでは中国、マレーシア、欧米では米国などでインバウンドが増加しています。今後もこの傾向は続くでしょう。

図表5をご覧ください。日中の政治問題で伸び悩んでいた中国人訪日客の増加で、インバウンドの活況が継続しているのがわかります。

［図表5］2025年の訪日外国人数（累計対前年） 出典：『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）

違法民泊が蔓延る時代から一変…「民泊ブーム」の変遷

マクロデータだけでなく、ミクロデータも見てみましょう。筆者が代表を務める民泊運営代行会社（※楽々プランニング株式会社）での予約ベースを見ると、2022年12月にインバウンドが日本人宿泊客を上回り、70％に達しました。翌2023年5月になると、この比率はさらに高まり、インバウンドが80％以上です。

2024年2月に2019年のインバウンド宿泊数を上回り、当初、減少していた中国からの訪日客も戻ってきました。このように、需給バランスで言えば、旺盛な需要が起こっており、潮目が変わったと言えます。

民泊ブームの変遷を振り返っておきましょう。「住宅宿泊事業法（民泊新法）」が業法として2017年6月に制定され、翌年の2018年6月に施行されました。それに遡る2014年が「第一次民泊ブーム」で全国至る所に民泊施設が誕生しましたが、違法民泊がほとんどでした。いわゆる闇営業です。

当時は当然ですが、民泊新法がなかったので、旅館業法の許可・認定を受けず営業するところが多発していました。周辺住民からのクレームも多く、その事態に対応したのが民泊新法の成立です。

2017年の法制化を受け、2018年に「第二次民泊ブーム」が起きます。ここで優良物件の奪い合いが発生しました。

次に、コロナ禍からの回復を経て、インバウンドが復活しだした2023年から25年が「第三次民泊ブーム」となります。この第三次ブームでは、中心となるのは民泊新法による180日民泊ではなく旅館業です。

インバウンド客の要求水準も上がり、人が集中する東京23区内でも交通が不便なところではなく、観光スポットに行くための導線が重視されるようになりました。

一方、関東近郊の「リゾート民泊」では、設備と観光資源がカギとなります。例えば、「BBQ設備」「ドッグラン」「富士山」「温泉」「二台置きできる駐車場」などのアイコンが重要です。

これらの設備と観光資源がある物件は、差別化に成功しやすく、高い稼働率と収益性を実現する傾向があります。

