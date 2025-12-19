トヨタ「新ヴォクシー」に注文殺到！

2025年9月2日、トヨタはアグレッシブなエクステリアデザインをもつミドルサイズミニバンの人気車「ヴォクシー」の一部仕様変更モデルを発売しました。

2001年に登場した初代ヴォクシーは、兄弟車の「ノア」とともに、商用車のイメージが強かったミニバンを「乗用ファミリーカー」へと進化させた先駆者です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新ヴォクシー」です！（30枚以上）

親しみやすいノアに対し、力強く攻めたデザインを採用するヴォクシーという、独自の存在感を確立しました。

現行型モデルは2022年に発売された4代目にあたります。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm-1925mm、ホイールベース2850mmです。パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドと、2リッター直列4気筒エンジンから選べます。

駆動方式は2WDとE-Fourおよび4WD（ガソリン車）で、燃費（WLTC）は23.0km／L（ハイブリッド）。

乗車人数は7人乗り（2列目キャプテンシート）と8人乗りが設定されます。

直近の一部仕様変更ではボディカラー、セットオプションの組み合わせが変更となり、一部仕様が標準装備になりました。

ボディカラーのうち、「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」と「マッシブグレー」が廃止され、また、ホワイト系が「ホワイトパールクリスタルシャイン」から「プラチナホワイトパールマイカ」に変更になっています。

なお、プラチナホワイトパールマイカは「アルファード」にも採用されているボディカラーで、ヴォクシーに高級感を与えてくれます。

さらに、オプションの組み合わせや一部のセットオプションが単独で選べるといった点も変更されました。

従来、デジタルインナーミラーは「ドライビングサポートパッケージ」に含まれていましたが、単独でオプション選択できるようになった一方で、ドライビングサポートパッケージに含まれていたカラーヘッドアップディスプレイは、「アドバンストドライブ（渋滞支援）」のセットオプションになっています。

安全装備もさらに充実しました。後方を監視する「ブラインドスポットモニター」や「安心降車アシスト」、「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」の3点がセットで標準化されました。これにより、オプションを選択せずとも最初からトップクラスの安全性能を備えています。

他にも上級グレードにETC2.0ユニット（VICS機能付）、ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ）Plus、バックガイドモニターが標準装備。また、ドアを締めたまま車内から電源コードを取り出せる給電アタッチメントも追加されました。

最新のヴォクシーについて、トヨタの販売店スタッフは次のように言います。

「ヴォクシーはスタイリッシュなエクステリアが変わらず人気です。今回の改良で車両価格は少し高くなりましたが、オプションの標準装備化によるものなのでお客様にはご納得いただいています。

現時点でハイブリッドの人気が高く、当店では注文を停止している状態で、歴史のあるトヨタのハイブリッドが信頼されているのだと思います。

ガソリン車は注文を受け付けておりますが、増産が難しく納期は1年以上先です」

ヴォクシーの価格（消費税）は324万6100円から421万9600円です。

※ ※ ※

今回、ヴォクシーのボディカラーやオプションが整理されて、より選びやすくなりました。

ミニバンは便利だけどスタイリッシュに乗りたいという人にとって、ヴォクシーはピッタリなモデルではないでしょうか。