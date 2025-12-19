Âè46²óÆüËÜSFÂç¾Þ¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡©¡¡¡Ø¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ù¤«¤éÆüËÜSF³¦½ÅÄÃ¤Î1400¥Úー¥¸¤ËµÚ¤ÖÉ¾ÏÀ½¸À®¤Þ¤Ç¸õÊäºî¤ò²òÀâ
¡¡2024Ç¯9·î1Æü¤«¤é2025Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤¿SFºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÁª¤ÖÂè46²óÆüËÜSFÂç¾Þ¤Î¸õÊäºî¤¬·èÄê¡£Æ£°æÂÀÍÎ¤È¿Í´ÖÏ»ÅÙ¤Î¾®Àâ2ºî¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤È¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤¬¸õÊäÆþ¤ê¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óËÝÌõ²È¤Î°ËÆ£ÅµÉ×¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÉ¾ÏÀ½¸¤âÊÂ¤Ö¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜSFÂç¾Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Âè18²ó¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤äÂè29²ó¤Î°ë¸÷Íº´ÆÆÄ¡ØÅÅÇ¾¥³¥¤¥ë¡Ù¤¬²áµî¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤â¡¢Âè25²ó¤Ç²¡°æ¼é´ÆÆÄ¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬2ºî¸õÊäÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£¤½¤ì¤À¤±Î¾ºîÉÊ¤¬¡¢SF¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜSFÂç¾Þ¤Ï¸½ºß¡¢³ºÅö¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë½Ð¤¿SF¤«¤é¾Þ¤ËÁê±þ¤·¤¤¤È»×¤¦ºîÉÊ¤ò¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¼«Í³¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤éÆüËÜSFºî²È¥¯¥é¥Ö°÷¤¬ºÇÂç5ºîÉÊ¤Þ¤ÇÅêÉ¼¤·¡¢ÆÀÉ¼½ç¤Ë5ºîÉÊ¤ò¸õÊä¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¡£½ÕÆ£²ÂÆà´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤âÄá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ÎÄø¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸TV¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÏÃÏµå¤Ë¿ÍÎà¤¬½»¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃ¦½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬¥ªー¥Êー¤Ë»ö¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢·üÌ¿¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¡£¥¿¥Ì¥¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Î°ÛÀ±¿Í¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ê¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤Ç±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¹¤¯±§Ãè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÀëÅÁ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤ÆËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÉÙÌîÍ³Íªµ¨´ÆÆÄ¤¬TV¤ä±Ç²è¡¢¾®Àâ¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦K¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ø¹â¤¤¾ë¤ÎÃË¡Ù¤Ê¤ÉSFºîÉÊ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÎò»Ë²þÊÑ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·«¤ê½Ð¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤âSFºîÉÊ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò½¤Àµ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¡¢SF¹¥¤¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¾®Àâ¤À¤±¤¬ÆüËÜSFÂç¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Âè4²ó¤ÇÂçÍ§¹îÍÎ¡ØÆ¸Ì´¡Ù¤Ë¾Þ¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁüºîÉÊ¤â¡¢Âè17²ó¤Ç¶â»Ò½¤²ð´ÆÆÄ¡Ø¥¬¥á¥é2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¡£¼õ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ä¡Ø¥´¥¸¥éS.P¡Ò¥·¥ó¥®¥å¥é¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó¡Ù¤â¸õÊäÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢ºîÉÊÀ¤Ç¤âÏÃÂêÀ¤Ç¤â½½Ê¬²á¤®¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤È¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë12ÏÃ¤º¤Ä¤¢¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¿³ºº¤ËÎ×¤àÁª¹Í°Ñ°÷¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ËÆ£ÅµÉ×¡Ø°ËÆ£ÅµÉ×É¾ÏÀ½¸À®¡Ù¡Ê¹ñ½ñ´©¹Ô²ñ¡Ë¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ê¬¸ü¤¤¤Î¤À¡£
¡¡²òÀâÂÐÃÌ¤â´Þ¤á¤¿ËÜÊ¸¤À¤±¤Ç1333¥Úー¥¸¡£º÷°ú¤â´Þ¤á¤ì¤Ð1400¥Úー¥¸¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ëËÜ¤ÎÃæ¤Ë¡¢SFÆ±¿Í»ï¡Ø±§Ãè¿Ð¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤äSFÀìÌç»ï¡ÖSF¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¡¹¤Î¿·ºî¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤¢¤êÆÃ½¸´ë²è¤Î²òÀâ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡¢È¾À¤µª¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤ë°ËÆ£ÅµÉ×¤ÎSFÉ¾ÏÀ³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥¨¥Ô¥½ー¥É5/Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¢ー¥ô¥£¥ó¡¦¥«ー¥·¥å¥Êー´ÆÆÄ¤ËÄ¾·â¤·¤ÆÆâÍÆ¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿Ê¸¾Ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎSF¹¥¤¤Î´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡ÙÇ®¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤ÇÂ¾¤Î¸õÊäºî¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÁª¹Í°Ñ°÷¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãø¼Ô¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ËÝÌõ²È¤È¤·¤Æ¥¢ー¥µー¡¦C¡¦¥¯¥éー¥¯¡Ø2001Ç¯±§Ãè¤ÎÎ¹¡Ù¤ä¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦W¡¦¥ªー¥ë¥Ç¥£¥¹¡ØÃÏµå¤ÎÄ¹¤¤¸á¸å¡Ù¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦R¡¦¥Ç¥£¥ì¥¤¥Ëー¡Ø¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¸òÅÀ¡Ù¤Ê¤É¼ê¤¬¤±¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SF¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ÖÀ±±À¾Þ¤Ê¤é¡¢¾®Àâ¤Î³¤³°Ã»ÊÔÉôÌç¤ÇÂè1²ó¤Î¥È¥Þ¥¹¡¦M¡¦¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ø¥ê¥¹¤ÎÝ£¡Ù¤ÎËÝÌõ²È¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é6²óÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤··×10²ó¼õ¾Þ¤È¾ïÏ¢¤À¡£
¡¡Ãø½ñ¤¬¤Ê¤¯ÆüËÜSFÂç¾Þ¤Ëµó¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÔ»¼¼Ô¤ÎÏ«ºî¤È¤â¸À¤¨¤ëÉ¾ÏÀ½¸À®¤Î´©¹Ô¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Æ²¡¹¤È¸õÊäºî¤Ë¿ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£¼õ¾Þ¤¹¤ì¤ÐÂè43²ó¤Î¹Ó´¬µÁÍº¡ØSF¤¹¤ë»×¹Í ¹Ó´¬µÁÍºÉ¾ÏÀ½¸À®¡Ù°ÊÍè¤ÎÉ¾ÏÀºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Àâ¤È¤·¤Æ¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤¿2ºî¤â¶¦¤ËÇ¯ÅÙ¤òÂåÉ½¤¹¤ëSFºîÉÊ¤À¡£Æ£°æÂÀÍÎ¤Ï¡¢Âè34²ó¤Ç¡ØGene Mapper―full build―¡Ù¤¬¸õÊä¤ËÆþ¤ê¡¢Â³¤¯Âè35²ó¤ÎÂç¾Þ¤ò¡Ø¥ªー¥Ó¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤Ç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âè38²ó¤Ç¤â¡Ø¸øÀµÅªÀïÆ®µ¬ÈÏ¡Ù¤¬¸õÊäÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¯¼£¤ä·³»ö¤ä·ÐºÑ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ßÍè¤ë¤Ù¤À¤³¦¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼êÏÓ¤Ç¡¢ºòº£¤ÎËÜ³ÊSF¤Î¼çÎ®¤ò¹Ô¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Î¸õÊäºî¡Ø¥Þ¥ó¡¦¥«¥¤¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤Ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿ÅÔ»Ô¥Æ¥é¡¦¥¢¥Þ¥½¥Ê¥¹¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥êー¡¦¥¤¥°¥Ê¥·¥ª¤¬¡¢¿¯¹¶¤òÁË»ß¤µ¤ìÅê¹ß¤·¤¿·³»ö´ë¶È¤ÎÊáÎº¤òµÔ»¦¤·¡¢¤³¤ì¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¼Ô¤ÎÇÛ¿®¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿»Æ©¤·¤¿À¤³¦¤¬¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSF¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜÃæ¤ËÀ±±À¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡Ø¥ªー¥Ó¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Î2´§¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Øßà°õ¤ÎÌ¾¤Ï¥Ò¥È¡Ù¤Î¿Í´ÖÏ»ÅÙ¤Ï½é¤Î¸õÊäÆþ¤ê¡£ÁáÀî½ñË¼¤Î¥Ï¥ä¥«¥ïSF¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥·¥§¥¤¥«ー¡Ù¤È¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ÎÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹Ê¸¸Ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¤¤ß¤ÏÀã¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤òÆ±»þ´ü¤Ë´©¹Ô¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥Ü¥«¥í¶Ê¤Î¾®ÀâÈÇ¤â½Ð¤¹¤Ê¤É¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸õÊäºî¤Î¡Øßà°õ¤ÎÌ¾¤Ï¥Ò¥È¡Ù¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»¦¿Í¤ò¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·Çî»Î¤òÁê¼ê¤ËÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµ¯¤³¤ëÁûÆ°¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤ë¡£¥¢¥·¥â¥Õ¤ä¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î»þÂå¤«¤éSF¤Î²¦Æ»¤ò¹Ô¤¯¥Æー¥Þ¤À¤±¤Ë¡¢µ¤±Ô¤Îºî²È¤¬¤É¤¦Ä©¤ó¤À¤«¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âç¾Þ¤Ï2026Ç¯½é½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ·èÄê¡£º£²ó¤ÏÂç¿¹Ë¾¡¢ËÌ¸¶¾°É§¡¢¿Þ»Ò·Å¡¢ÎÓ¾ù¼£¡¢¤Ò¤«¤ïÎè»Ò¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¤¬Áª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á¡Ë