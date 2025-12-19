¡Ò³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀ¡ÓÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡È¼«ºîT¥·¥ã¥Ä¡ÉÇÛÉÛ¡¡37ºÐ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¥ªー¥ë¥É¥ëー¥ー¤¬¼¨¤·¤¿³Ð¸ç
³ÚÅ·¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¡×¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢³¨¤ä¸ÀÍÕ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¸¯¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥á¥¸¥ãー10Ç¯¡¢68¾¡¡£¥È¥ßー¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ä¥Þ¥¤¥ÊーÊë¤é¤·¤ò·Ð¤Æ37ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡ÈºÆ½ÐÈ¯¡É¡£¤Ê¤¼Á°ÅÄ¤Ï³ÚÅ·¤òÁª¤Ó¡¢²¿¤ò¥Áー¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú²èÁü¡Û³¨¥´¥³¥í¤¢¤ê¤¹¤®¡ª Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬²ñ¸«¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¼«ºîT¥·¥ã¥Ä¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¡Ö²ñ¸«¤Ç¤Ê¤ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ
³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ï¡¢¸µÍè¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬·ù¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïµ¤¤òÇÛ¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¹Åç»þÂå¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Çー¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡Ö³¨¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÍÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î³¨¿´¤ò¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤è¤¦¤ÈÊ°¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡×¤È¡¢ÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¤«¡©¡¡Á°ÅÄ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¢SNS¤Ê¤É¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ËµåÃÄ¤äÃç´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Èà¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡Ö»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¡¢ËÍ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Ìîµå¤äËÍ¤¬¤¤¤ë¥Áー¥à¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£Ìîµå°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢º£¤â·òºß¤Ç¤¢¤ë¡£
12·î16Æü¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¡£Á°ÅÄ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¼«ºî¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¿è¤Ê¿´¸¯¤¤¡£5Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦〝¥¥ã¥é¥¯¥¿ー〟¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¤È¥¯¥é¥Ã¥Áー¥Ê¤À¡£Ëµ¤é¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤ò¤°¤ë¤°¤ë¤È²ó¤¹ÄêÈÖ¤Î¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡Ö¥Þ¥¨¥±¥óÂÎÁà¡×¤ò¤¹¤ë¼«Ê¬¡¢¤È»×¤·¤¿ÍÊª¤â½ñ¤Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¢¤ë¡£
²ñ¸«¤Ç¸ý¤ò³«¤¯Á°¤«¤é¡¢Á°ÅÄ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï10Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿í÷¤·¤µ¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
2016Ç¯¤Ë³¤¤òÅÏ¤ê¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Á°ÅÄ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»²¶¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Áー¥à¥áー¥È¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡£Åö»þ¡Ö¸½ÌòºÇ¹â¤Îº¸ÏÓ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çー¤Ê¤É¼çÎÏÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¤âÄ´À°Ë¡¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ãーÄÌ»»68¾¡¡£¤½¤Î²áÄø¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º»þÂå¤Î21Ç¯¤Ë±¦¤Ò¤¸¤Îð×ÂÓ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¥È¥ßー¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿äþÍ¾¶ÊÀÞ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Þ¥¤¥ÊーÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼³ÚÅ·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
37ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤«¤é¡¢¿Í¤Ï¡Ö¿ê¤¨¡×¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°ÅÄËÜ¿Í¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Êー¥êー¥°¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤â¡¢´ðËÜ¤ÏÃæ4Æü¤È¤«5Æü¤ÇÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯Îð¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5·î¤«¤é¤Ï¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÆó·³¤Ë¤¢¤¿¤ë3A¤Ç20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢100¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£À®ÀÓ¤³¤½6¾¡7ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â5.40¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¤ÎºÇÂ®¤¬150¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£¿ô»ú¤¬¡¢37ºÐ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤¬¤Þ¤À²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤ë¤Ë¤Ï
Áá¤¤¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
Á°ÅÄ¼«¿È¡¢¤½¤³¤Ø¤Î¶¯¤ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤ËÀèÈ¯¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÅÚÂæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÃÛ¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤Ç¤¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡×
¤½¤Î¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤¬¡¢³ÚÅ·¤À¤Ã¤¿¡£
»öÁ°ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µð¿Í¤ä¥ä¥¯¥ë¥È¤Û¤«Ê£¿ôµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Á°ÅÄ¤¬³ÚÅ·¤Ë·è¤á¤¿ÍýÍ³¤¬¤½¤³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¡¢°¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½¤Àµ¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÀÐ°æ°ìµ×¡ËGM¤«¤é¡Ø¥Áー¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Í¥¾¡¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇÀï¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
³ÚÅ·¤Ç²Ì¤¿¤¹¤Ù¤»ÈÌ¿¤Ï¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ëÍè¥·ー¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Á°ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Íä¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ°ì¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¿¿¤ÃÀè¤ËÀë¸À¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆ»¶Ú¤â¼¨¤¹¡£
¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï1Ç¯´Ö¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ2·å¾¡Íø¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤òºÇÄã¸Â¤È¤·¤ÆÃ£À®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤è¤ê¤â¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Ëº¬ÉÕ¤¯°Õ»Ö¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤¬º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËDM¤Ç¤âÁ÷¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Á°ÅÄ¤Ï¥á¥¸¥ãー¤Ç²á¤´¤·¤¿10Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¹Åç»þÂå¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë°Õ¼±¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¡Ö¥¨ー¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢Èà¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Áー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºµå³¦¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë²áÄø¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÁ°ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯µ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌîµå³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Á°ÅÄ¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¿¼ËÅ¤Ë¡¢¶¯¤¤¥·¥ó¥Ñ¥·ー¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤â¹Åç¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤Ê¤É¼¡Âå¤òÃ´¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÁ°ÅÄ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤êð÷¤±¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æº£¤è¤ê¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ËÍ¤ËÊ¹¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£ËÍ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤È¤«¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡×
ÆüËÜ¤Ç9Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç10Ç¯¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÃÎ¼±¤È°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âçåÆñ¿É¶ì¤ò·Ð¤ÆÇ¯ÎØ¤ò½Å¤Í¤¿¡£Ì£¤Î¤¢¤ëÁ°ÅÄ¤Î¡ÖÌîµå¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°ÅÄ¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Áー¥à¤Ç¤Ï41ºÐ¤Î´ß¹§Ç·¤Ë¼¡¤°Ç¯Ä¹¼Ô¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¿·»²¼Ô¡£¤Ê¤Ë¤è¤êÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
³ÚÅ·¤ÇÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Î¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤Î¥È¥ìー¥Êー¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Æ£°æÀ»¤Î¤ß¡£ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é·ÀÌó¥áー¥«ー¤Î²ñµÄ¤ÇÂ¼ÎÓ°ìµ±¤ÈÁáÀîÎ´µ×¤È²ñ¤¤¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬¤Æ¤é¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤¬¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î°Â¿´¤Ï¤Þ¤ÀËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×
³ÚÅ·¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥ë¥É¥ëー¥ー¤Ï¤½¤¦Òì¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ë¥Áー¥à¥áー¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ïµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¡Ø¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËDM¤Ç¤âÁ÷¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×
